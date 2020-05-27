4月底當全球推動復工時，台幣兌美元匯率升破30大關，在全球疫情危機的當下，強勢的台幣和台股唱雙簧，這帶來什麼啟示？

台幣兌美元匯率在4月28日升破30元之後，僅僅在5月6日1天小小貶破30元，至今都守穩在2字頭。令人好奇的是，目前外資大賣台股、資金匯出台灣的經濟背景下，強勢台幣具有非常特殊的意義，這是台灣轉大運的一個明顯信號。

台幣很穩！外資雖出 外匯存底創新高

拿2008年金融海嘯來比較，當年外資從6月開始大賣台股，9月15日雷曼破產引爆危機，外資在2008年共賣超台幣4700億元，接著開始大量匯出，台幣兌美元從2008年年中的30.4，一路貶值到2009年2月的35元最低點。

此外，我國截至3月底的外匯存底達4803億美元，還創了新高。簡單講，今年外資賣超台股創新高，賣股金額大約匯出8成，而台灣的外匯存底依然創新高，台幣也強勢，顯示資金流入的力量十分強勁。

台股很強！庫藏大戶大股東 3箭齊發

投資老手都知道，在股市叢林裡什麼謊言都會出現，只有真金白銀騙不了人，能夠維持資本支出、能夠維持股利發放、敢於執行庫藏股的企業，就是現金流量好的企業。

外資大賣是明著來，有統計資料可查，外資賣股的接手方是企業庫藏股加上大股東、大戶，內資3箭齊發守護台股，這3股守護的力量穩住台股價位，已有上百家企業公布庫藏股，執行進度大家都看得到，形成股價的一道防線。

經濟結構有利！重製造輕服務 觀光拖累小

再說得白話一些，武漢肺炎爆發之初，台灣被視為危險區，但防疫得當反而變模範生，成為全球最安全地方，很多大老闆、高階主管留在台灣坐鎮，放眼全球找不到什麼安全標的，順勢加碼台股投資。內資的實力展現在強勢台股、台幣，形成一道堅實防線。

從疫情控制、經濟基本面到匯率表現，台灣雖然也受打擊，但是衝擊相對經濟對手國家輕微，因此脫穎而出。疫情控制贏得國際間認同，國人向心力更強，同時打響台灣製造品質，爭取國際企業合作更有利。

台灣很好！中國受掣肘 鷹派話中有話

喬良的發言具有指標性，是因為他在1999年出版《超限戰》一書，提出生化戰、貿易戰、生態戰、恐怖主義都是超越傳統戰爭手段的新形態戰爭，被視為是中共軍方的鷹派代表。

喬良的說法是否被中共接受？兩會後應可看出端倪。現實上，中國若真切認知到台灣是美中問題，得以壓制鷹派解放軍，有利於台灣國家安全；再從經濟面看，從台積電到科技業、醫療業的製造實力，更是國安的一股力量，有利日後外資、內資加碼投資台灣，這是長期基本面的提升，台幣強勢就是最明顯的指標。

(中時電子報)