北京日前宣布對澳洲大麥課徵高達80.5%稅率，同時禁止該國35%牛肉出口大陸，不過根據大陸海關進口數據，大陸早在去年就以蟲害、發霉等技術性原因，禁止包括燕麥、奶粉、杏仁在內等商品進入。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月公開呼籲，派遣獨立調查人士進入大陸，調查新冠病毒疫情的起源，同時也對北京的防疫工作展開調查，此舉引發北京反彈。後續大陸宣布，暫停向澳洲4間屠宰場進口牛肉，總量占澳洲出口大陸牛肉的35%，此外，對澳洲出口的大麥徵收為期5年、高達80.5%稅率。

不過香港《南華早報》報導，大陸禁止澳洲產品輸入早有前例，包括燕麥、奶粉、杏仁等商品，去年就因為蟲害、發霉等技術性問題，被大陸海關拒於門外。

根據大陸海關總署的統計資料，去年澳洲最大穀物公司CBH Group出口的一大批燕麥及燕麥粉被發現有蟲害問題，這幾批穀物包含5月出口的2批50萬公斤燕麥粉，6月一批54萬公斤燕麥，以及9月一批57萬公斤燕麥。這幾批貨抵達深圳及汕頭時，全部都遭到大陸海關拒絕。

不只CBH Group出口的穀物，包括Sanitarium、桂格（Quaker Oats Australia）的燕麥，也都因為汙染原因吃了閉門羹。

除了燕麥及燕麥粉，澳洲奶粉、杏仁也被發現違法大陸進口規定。去年3月，一批重達1.2萬公斤的Australian Dairy Park嬰兒奶粉被發現含有雜質；12月，一批1,300公斤重的ViPLUS Dairy嬰兒奶粉被指標示錯誤。3月，Olam Orchards Australia公司出口的2萬公斤杏仁被驗出發霉。

報導指出，北京過去就曾以貿易作為外交工具，去年3月，大陸海關總署就以發現「有害生物」為由，暫停加拿大最大油菜籽出口商李察遜國際公司（Richardson International Ltd）出口。

(中時電子報)