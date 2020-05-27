美國媒體《fadeaway world》撰文評選了10位年紀尚輕就因為部分原銀而被迫離開NBA這個舞台的球星，結果華裔好手林書豪以及來台打SBL的梅約都入了這個榜單。

《fadeaway world》針對林書豪部分寫著，林書豪是第一位獲得NBA冠軍的亞裔美國人，從林來瘋時代就廣為人知。在紐約尼克的35場神奇比賽中，他場均得到14.9分和6.2助攻。林書豪是一位出色的NBA得分手，曾經是球隊先發球員，可惜因為受到傷勢所擾而不得不離開NBA。林書豪去年與CBA北京首鋼簽約，他目前只有31歲，如果在大陸CBA表現出色的話，有機會重返NBA。

梅約是NBA前三順位的球員，他擁有出色的投籃技巧以及極高天賦，他的菜鳥球季曾寫下7次單場得分超過30分以上的紀錄，2008-09球季年度最佳新人王票選第二名，僅次於「飆風玫瑰」羅斯。可惜梅約後來因為違反了聯盟的反禁藥條例，連續兩年遭到禁賽處分，梅約因而喪失了站在NBA舞台的機會。

史蒂芬生（Lance Stephenson）在8個球季打了8支球隊，可說是NBA的職業浪人，2018-19賽季的投籃命中率只有37.1％，場均貢獻7.2分、3.2個籃板和2.1次助攻。史蒂芬生在去年遠渡重洋來到大陸CBA，效力於遼寧期間表現不錯，他能夠控球也可以防守，如果NBA球隊有需要的話，他能擔任替補角色。

現年31歲的畢斯利(Michael Beasley)至今三進三出NBA，是一位傳奇人物，2008年NBA選秀會以榜眼的身分加盟熱火，原本是一位非常受到期待的好手，沒想到卻在2011-13年之間發生駕駛超速、性騷擾等醜聞，加上2次因為攜帶大麻被逮捕，以及運動傷害等緣故，導致整個職業生涯大起大落。

詹寧斯(Brandon Jennings)在菜鳥球季與勇士之戰狂得55分，寫下隊史次佳紀錄，也是NBA史上單場50分最年輕球員紀錄保持人。無奈詹寧斯因為受傷之後狀況不佳，沒有球隊願意重用，最終只能當起浪人。

(中時 )