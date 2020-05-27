一向在個人推特掀起話題的美國總統川普竟然意外透露自身「大小」？川普26日在推特上再次提到為何不戴口罩時，稱口罩經常掉下來，「這就是我為何從來不戴保險套的原因，因為他們太大了」！不過此推文一出，又立刻引起美國網友瘋傳笑翻。
川普再次於推特上提到口罩問題，並轉貼《福斯新聞台》政治評論員休姆的貼文，其中放上拜登26日戴著墨鏡，並戴上全黑口罩的照片，並推文指出「這或許可以解釋為何川普不想在公眾面前戴口罩。這是今天的拜登」。
川普轉貼休姆的貼文後，並在下方推文留言：「休姆是對的！我『拒絕』戴口罩防止『中國病毒』！這是因為它總是會脫落！同樣理由，我也從來不帶保險套，『他們（廠商）總是做得太大了』，非常糟的設計！為什麼只有我注意到這個呢？」
不過此言一出，立刻引起網友笑翻瘋傳，除了罵他美國死亡都快破十萬了，竟然還有心情打高爾夫之外，由於內容實在太好笑，讓網友懷疑這是不是模仿的帳號。
(中時電子報)
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