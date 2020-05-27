一向在個人推特掀起話題的美國總統川普竟然意外透露自身「大小」？川普26日在推特上再次提到為何不戴口罩時，稱口罩經常掉下來，「這就是我為何從來不戴保險套的原因，因為他們太大了」！不過此推文一出，又立刻引起美國網友瘋傳笑翻。

川普再次於推特上提到口罩問題，並轉貼《福斯新聞台》政治評論員休姆的貼文，其中放上拜登26日戴著墨鏡，並戴上全黑口罩的照片，並推文指出「這或許可以解釋為何川普不想在公眾面前戴口罩。這是今天的拜登」。

This might help explain why Trump doesn’t like to wear a mask in public. Biden today. pic.twitter.com/9l1gw1ljBE — Brit Hume (@brithume) May 25, 2020

川普轉貼休姆的貼文後，並在下方推文留言：「休姆是對的！我『拒絕』戴口罩防止『中國病毒』！這是因為它總是會脫落！同樣理由，我也從來不帶保險套，『他們（廠商）總是做得太大了』，非常糟的設計！為什麼只有我注意到這個呢？」

Brit Hume is right! I REFUSE to ware a face mask to protect again the China Virus! It's because they always fall off! It’s the SAME reason that I've never worn a condom! They always make them TOO BIG! Very Bad Design! Why I am the only one who notices this?! — Donald J. Trump ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@realDonaldTrFan) May 26, 2020

不過此言一出，立刻引起網友笑翻瘋傳，除了罵他美國死亡都快破十萬了，竟然還有心情打高爾夫之外，由於內容實在太好笑，讓網友懷疑這是不是模仿的帳號。

They do make them too big. pic.twitter.com/8OIt4Z4PqJ — Make Anagrams Great Again (@ConserveLetters) May 26, 2020

(中時電子報)