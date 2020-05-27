老婆稱買葉黃素送朋友，老公回家才知道是送給自己的 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多廣受民眾歡迎，也是許多家庭閒暇之餘的逛街之處。一名男網友表示，自己前幾天和妻子一起去逛好市多，偷偷買了罐葉黃素送他，讓他很驚喜，但卻驚覺事情越想越不對勁。

男網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文表示，老婆逛好市多時，突然拿了一罐葉黃素說要送人，因為這位「朋友」每天都死盯著多個螢幕看，怕對方眼睛老化，更說這瓶是網路好評，大家都推薦的，才會花錢買。

丈夫回到家後，走到電腦桌前，看到這罐葉黃素出現在桌上，這才知道老婆是一直默默關心他，買葉黃素是要給他使用，讓他感動不已，直呼「提醒大家不要用眼過度，不要讓愛你的人擔心阿」，但話鋒一轉，越想越不對勁：「不對啊，這整車的商品全都是我付錢，根本是花我的錢買給我自己，我是不是被坑了？」

網友看到大逆轉劇情後笑翻，直說：「用你的錢還順手賣人情，老婆高招」、「老婆很會哦」、「笑死，自己送給自己XD」，也有不少人不滿留言：「假抱怨真炫耀」、「社團啥時開放放閃文了」、「沒被罵就不錯了」、「還不錯，整車付錢的商品有一罐是給你的」、「廢話，直接說買給你的你一定拒絕啊」。

(中時電子報)