「最美士官長」劉香慈2016年結婚後，重心幾乎放在家庭上，今年3月順利產下二兒子後，產後除努力恢復身材外，日前參與三立週四10點《匠紫也可以》街頭實境節目拍攝「防疫幕後無名英雄」主題，深入防疫前線，從跟著里長進行社區消毒、認識藥局口罩販賣運作、到挺進防疫旅館第一線配餐收垃圾，拍攝過程還一度爆淚。

疫情期間劉香慈不准老公出去應酬，憂心孩子抵抗力弱，碰到病毒怎麼辦，此外自己也少出門避免跟人接觸，但為了瞭解真實防疫現場，決定主動跟製作單位聯繫上節目。拍攝時劉香慈前往藥局排隊，和民眾親切聊天互動，一進到里長辦公室，里長太太更主動幫忙關空調「剛坐完月子還是不要吹冷氣比較好」，讓劉香慈大呼台灣人貼心無人能比。

進入防疫旅館，為了送餐、收垃圾等實際作業準備，劉香慈跟旅館老闆再三了解消毒流程，確認現場安全外，穿上防護衣後體溫直升，「真的熱到要脫水中暑的感覺，加上送餐時很緊張，到最後我都快要出現幻聽了」，想到一個樓層從消毒、防護衣就需要這麼繁瑣，防疫旅館在入住率七成時每天這樣送，真的非常不容易。

此外防疫旅館老闆說，老闆娘第一胎懷孕四個月時，自己卻不能陪她，很對不起家人，現場更讓感同身受的劉香慈說出「沒有媽媽懷孕時不希望老公在身邊陪伴，這種感覺我真的懂」，一度激動落淚。拍攝完成後也表示對台灣防疫有信心，台灣能呈現現在的日常生活，其實是每個台灣人努力下的萬幸，精彩內容將於28日播出。《匠紫也可以》每週四晚上十點三立都會台、每週五晚上十點MTV娛樂台首播。

劉香慈穿防護衣在防疫旅館消毒。（三立提供）

劉香慈跟著里長進行社區消毒。（三立提供）

(中時 )