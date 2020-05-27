55歲的金馬、金鐘、台北電影獎「三金影帝」吳朋奉驚傳猝逝，單身獨居在新北市板橋區公寓六樓的他，25日下午被住在樓下的姪女發現躺臥在自家陽台地板失去呼吸心跳，失去生命跡象，法醫26日下午相驗後證實，他的死因是25日凌晨因突發的腦中風導致顱內出血。吳朋奉的哥哥表示，因弟弟生前行事低調，靈堂及告別式將一切從簡。據悉，告別式將在6月7日舉行，吳朋奉生前至交、金鐘編劇吳洛纓與其他共同友人將為他籌辦追悼會。

吳朋奉與姪女住在同棟公寓上下樓，吳住在6樓的頂樓加蓋，原本和姪女約好25日一起去購買家具，當天下午近4時，姪女上樓找吳，見他仰躺在陽台地板上，手撫胸口狀，叫喚已無反應，遂向警方報案。吳朋奉的哥哥昨受訪表示，弟弟生前健康沒有什麼大狀況，平常掛在嘴邊的，就是「我一定要把身體顧好，好好照顧媽媽」，因為80多歲的母親正住在安養院，1個月開銷近5萬。

吳朋奉近期戲約不斷，手上有七、八部戲正在洽談，生前剛拍完的作品有公視大戲《傀儡花》等，日前還客串林心如、簡嫚書等人主演、許肇任導演的新戲《她們創業的那些鳥事》，他的戲份日前剛殺青，該劇也成了他最後遺作。林心如透過經紀人表示，一早看到新聞時嚇了一大跳，畢竟上個月才一起拍戲，「覺得不捨，希望他一路好走」。

他原本六月即將參與公視《大債時代》演出，並已完成定裝，上週六也剛談定將與製作人好友徐志怡、金鐘編劇吳洛纓要一起合作新戲《我願意》，幾個好友都因終於要一起合作了很開心，沒想到傳來驚人噩耗，留下永遠缺席的遺憾。

經紀人表示，週六晚上曾跟吳朋奉電話聯絡，討論即將合作的某部戲劇本，因為他是對劇本要求很高的人，當天聊到很晚，他還說要帶狗去散步。但隔天經紀人從一早開始聯繫到下午，電話沒接、傳訊息也一直未讀未回，失聯一天多後，直到25日下午吳朋奉姪女的老公代接電話，他才獲知噩耗趕去殯儀館協助處理。經紀人說，前陣子有聽吳朋奉說過會胸悶不舒服，也去看過醫生，但沒追問後續，不料就傳來憾事。

吳朋奉出身自劇場，1988年加入零場121.25實驗劇團接觸傳統民間技藝，參演許多劇團表演，1993年以電影《十八》出道至今，生前參與超過百部影視作品，他2008年曾以《木棉的印記》獲得金鐘獎迷你劇最佳男主角殊榮，2010年以電影《父後七日》中的道士阿義拿下金馬獎最佳男配角獎，隔年又以《歸途》獲台北電影獎最佳男演員，奠定影帝地位。去年再度以《第一響槍》獲得第54屆電視金鐘獎迷你劇集男主角獎。他生前為知名樂團茄子蛋《浪子回頭》MV精彩演繹，點擊更已破9930萬次。

吳朋奉出道前做過快遞、印刷廠監工，來自基層的他除了演技精湛，更說得一口流利台語，是本土草根味十足的文青，但他其實是外省第二代，因為從小生長在三重、萬華，周遭朋友都講台語，因此對台語文化深深著迷。

當年他受封「三金影帝」時曾感嘆工作雖多，但月收入沒超過10萬，「因為認識的都是窮光蛋導演」。昨驟逝消息傳出後，不少人驚訝影帝竟是住在頂樓加蓋鐵皮屋，前經紀人透露，其實他不缺錢，只是物慾不高、相當節省，也不想買房，他每集酬勞至少7萬，他不缺演戲機會，只是非常挑劇本，不是好戲就不接，很多人以為他難搞，但他其實只是對熱愛的表演要求很高。

(中時 )