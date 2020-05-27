洪藜恩目前主持JET《超級辯辯辯》和東風衛視《誰是撲克王》等兩個節目，不料14日晚上在家時不慎跌倒，整個臉朝下直撞到衣櫃拉門的金屬門軌，當場大噴血，自己趕快搭計程車去醫院急診室，經過醫師檢查，發現下嘴唇全裂，下巴也破了，整整縫了20幾針，下半臉整個腫起。

洪藜恩回想，摔倒當下腦筋一片空白根本來不及哭，回神第一件想到的事情就是：「下週要進棚錄影，我是主持人啊，該怎麼辦」，人還躺在急診室，就趕緊連絡製作人告知這個噩耗。由於《超級辯辯辯》才準備從6月1日起移頻到JET綜合台晚間6點帶狀播出、《誰是撲克王》五月初才剛首錄要趕進度，製作團隊只好緊急找代班主持人救火。

突如其來的意外，洪藜恩被迫在家休養了一個多星期，不但工作停擺，還剛好遇上她的生日，因為養傷初期只能吃流質的食物，連大餐都不能吃，讓她超哀怨，直呼「這是史上最難忘的生日」。

為了能趕緊把傷口養好，回到工作岡位，她狂嗑鱸魚湯、靈芝、安素、維他命C等對養傷有幫助的東西。結果22日回診拆線時，短短8天復原速度快得驚人，嘴唇也幾乎看不出傷疤，連醫生都大呼不可思議，25日終於順利復工進棚錄影《超級辯辯辯》，雖然還是要貼矽膠皮以免留疤，她已經覺得非常慶幸，也很感謝製作單位的體諒。

洪藜恩目前主持JET《超級辯辯辯》和東風衛視《誰是撲克王》兩個節目。（東風題供）

(中時 )