高雄市長韓國瑜罷免案倒數計時，國民黨每週三中常會都有中常委一再要求黨中央要有具體動作，甚至主張到高雄開行動中常會表達全黨一致挺韓。但國民黨前副祕書長蔡正元今天凌晨在臉書提醒，「冷靜的冷卻策略」才是迎戰罷韓的唯一可行策略；要反罷韓就要降低藍綠色彩，「國民黨要員的行動就要更低調」；挺韓者要以平民身分做柔性訴求，且重點要擺在蔡英文身上。

蔡正元說，要迎戰罷韓的策略，其實只有一個，就是冷靜的冷卻策略。採行這個策略，是選罷法的投票規則定下後，迎戰罷韓唯一的可行策略。

他說，冷靜就是不隨敵人起舞，想罷韓的人一定會不停的炒作政治話題，什麼江啟臣與韓國瑜有心結啦！什麼國民黨和韓市府有嫌隙啦！通通是經不起檢驗的假議題。放這些話的目的只有一個，就是炒熱罷韓議題，獲得媒體和網路的免費宣傳。沒有宣傳，罷韓就沒有動力，政治八卦本就是廉價的廣告，所以冷靜看待，不回應也不理會，是最好的策略。

他也指出，冷卻不是示弱，是最有效的反罷韓策略；敵人最想把罷韓政治化，政治化可以讓罷韓活動形成藍綠對決，這在高雄綠大於藍的基本盤，越政治化對罷韓越有用。

蔡正元說，國民黨有些人搞不清楚狀況，在中常會講一些話讓媒體傳播，表面上在標榜自己多麼挺韓，實際上是無比愚蠢的在害韓，要反罷韓就要降低藍綠色彩，國民黨要員的行動就要更低調。

他說，支持韓的人最有效的行動，就是以平民的身份做柔性的訴求，而且要把重點擺在蔡英文身上，蔡英文剛以懸殊比數贏了韓國瑜，回頭立刻以罷韓追殺韓國瑜，對蔡英文而言，絕對是一個後患無窮的噩夢。

蔡正元說，這裡講的，不是韓國瑜有什麼反擊能力，而是蔡英文開啟了一個潘朵拉盒子，創立民主選舉的首例，「贏了選舉還要追殺對手」，未來會發生各種難以想像的事端，蔡英文再想撇清與罷韓無關，都永遠擺脫不了，這將是一連串噩夢的開始。

(中時 )