李妍憬25日剛迎接35歲生日，卻傳出開直播吐露想不開的念頭，一度驚動警方上門關切，26日早上雖發文道歉、報平安，仍讓外界相當擔憂。她27日直播淚崩表示：「這兩天的事情讓大家很擔心，人生可能遇到一些檻，明天還是要打起精神工作，我知道人生沒有過不去的檻，但覺得好像一直被過去綁架。」

李妍憬提及小時候有認知的時候，就知道自己跟別人不同，「親生父親在戶口名簿是養父，在那個保守年代，我必須要面對很多東西，也是現在還不能說出口的話，因為，講出來就是報復了，可能傷害其他人。」她坦言從小遭遇各種霸凌，這些傷害甚至可能是親戚、朋友造成的，「我覺得自己就要很堅強，這兩天大家都來鼓勵、關心，我覺得很有罪惡感，對不起大家。」

李妍憬坦言自己也想要推出好作品，「但是真的失去很多機會，人生有起有落，我一直是起起落落，廠商覺得李妍憬形象不好、打司機，可能電視台比較保守就不發通告了，最近我很認真做很多事情，網路、短片都做了。」她強調沒有放棄自己，「但我也不想一直被妖魔化。自己做事自己扛，不喜歡我的還是不喜歡，怎麼講也沒用，明天還是要工作啊，我當然問心無愧！但是問心無愧又如何？廠商還是會挑你，說你形象怎樣。」雖然不免感到沮喪，但她也拜託外界再給機會，「以後妍憬還是會持續帶歡笑給大家，所以請給我機會。」

(中時 )