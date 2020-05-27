台鐵台南-保安段昨(26日)因雨路基掏空，一度單線雙向行駛，經搶修後，目前已恢復正常。

受到豪雨影響，台鐵昨(26日)晚8點51分，台南-保安段發生路基掏空事件，該區段一度「單線雙向」慢行行駛，經積極搶修後，台鐵在昨天深夜11時49分搶通，已恢復正常。

(中時電子報)