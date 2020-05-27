有美容南霸天之稱的長亨生醫藥妝集團（長亨生醫），在全台多處家樂福、愛買等賣場設置美容專櫃，遊說婆婆媽媽們花費6到30萬元不等，買下身體經絡按摩課程，但當客人預約時，美容師總以各種理由推託，客人花了錢無法享受服務，目前已有上百人受害，並組自救會提告詐欺，警方已依法受理，並將負責人、美容師等函送法辦。

5月18日傍晚，台北市愛買永春店結帳出口處的右側美容專櫃，兩名中年櫃姐正在招攬客人，這裡正是長亨生醫集團旗下「台灣醫美倍儷蔻連鎖體系」的直營專櫃。

記者才剛趨上前，一名操著大陸口音的櫃姐，臉上堆滿笑容，親切地介紹專櫃專賣精油和保養品，攀談後，櫃姐突然提議「妹妹，妳要不要按摩？我們這可以做臉和做身體」，緊接著推銷起體驗券，「母親節檔期才有的優惠活動，一堂原價2500元，臉部課程體驗價399元，全身經絡按摩799。」

長亨生醫藥妝集團旗下多家子公司在全台多家大賣場設有美容專櫃。（圖／翻攝畫面）

但當記者詢問，除了體驗券外，臉部美容及身體按摩課程如何收費？兩名櫃姐異口同聲說「妳體驗了才知道」。但事實上，櫃姐賣的關子正是設好的圈套。

被害人吳小姐指控，「體驗課程就是銷售陷阱！」她去年一月間在淡水家樂福2樓遇上櫃姐推銷，先慫恿她買體驗券，接著帶她到對面社區3樓的工作室，「裡頭很暗，一邊做身體一邊要我在合約上簽名」。

吳小姐以13萬6800元，買了為期3年的身體經絡按摩課程，換算下來一堂只要950元，吳小姐以為買到賺到，豈料，後續想預約按摩，美容師總以「要出國」、「家裡有事」、甚至「工作室淹水」等理由推託，吳小姐氣炸「我根本受騙上當，每次想到就睡不著！」

長亨生醫藥妝集團總部設在高雄，4層高的辦公樓頗有規模。（圖／翻攝畫面）

本刊記者求證長亨生醫集團總經理鍾佳亨，對於消費者指控他旗下美容師吸金詐騙一事，鍾男表示，消費者購買的都是商品而非「課程」，且有認購的明細單為證。他表示淡水家樂福櫃點是販售手工皂，對面的社區則販售保養品，也提供消費者按摩體驗，絕無販售課程一事。至於消費者投訴，已在議員協調下跟多位顧客達成協議，簽下協議書；至於顧客提告的部分，一切依照法律程序，不便多說。

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(中時電子報)