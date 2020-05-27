號稱「美容南霸天」的鍾佳亨轉戰美容業，搖身一變成為長亨生醫集團負責人，卻爆出新北市多名婆媽投訴，向長亨生醫旗下專櫃購買美容及身體按摩課程，卻發生美容師約不到的狀況，其中一名黃小姐更哭訴，自己被通知課程從淡水轉到蘆洲，而高價購買的按摩課程卻變成5罐保養品，她覺得情況太誇張，當場報警。

黃小姐表示，2018年12月底，她在淡水家樂福專櫃購買6萬8千多元按摩課程，沒想到狀況多多，不是約不到美容師就是美容師離職，更誇張的是「淡水家樂福的櫃點隔年收掉，10月起就沒有美容師可以預約」。

黃小姐花了6萬多元購買身體按摩課程，事後卻只能拿到幾罐保養品。（圖／讀者提供）

黃小姐不斷追問業者後續如何處理，最後被告知，按摩地點從淡水轉到蘆洲，當她大老遠前去，沒想到蘆洲據點一名副理拿出5瓶保養品說「這就是妳買的東西」，經絡按摩當場變保養品，黃小姐瞬間傻眼，她到警局報案時，一名女警聽完後無奈表示「又是她們啊」。顯見業者與顧客糾紛相當多。

有內部業務提供群組對話截圖，顯示櫃姐並沒有想讓消費者使用課程，還嗆「叫警察來也沒用」。（圖／讀者提供）

本刊記者求證長亨生醫集團總經理鍾佳亨，對於消費者指控他旗下美容師吸金詐騙一事，鍾男表示，消費者購買的都是商品而非「課程」，且有認購的明細單為證。他表示淡水家樂福櫃點是販售手工皂，對面的社區則販售保養品，也提供消費者按摩體驗，絕無販售課程一事。至於消費者投訴，已在議員協調下跟多位顧客達成協議，簽下協議書；至於顧客提告的部分，一切依照法律程序，不便多說。

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(中時電子報)