新北市多名婆媽投訴，花了6萬到30萬不等的金額，買下長亨生醫旗下專櫃所推銷的按摩課程，卻老是預約不到美容師，被害人之一的林小姐表示，公司執行長王翠榮是大陸人，且各據點櫃姐中都有一名大陸人，她懷疑長亨生醫將大陸騙術引進台灣，藉此手段吸金。

林小姐表示，自己花了6萬多塊買按摩課程，當她懷疑遭騙後，自己扮演柯南，追查下發現光是淡水區的受害人就超過150人。弔詭的是，長亨生醫集團在各賣場的櫃點，櫃姐中一定有一人是大陸人，公司執行長王翠榮（Kitty Wang）也是大陸人，林小姐懷疑「Kitty Wang把大陸詐騙那套引進台灣來騙」。但當受害者找上總公司理論，公司卻把一切推給業務，表示都是個人行為。

另外，由於這群婆婆媽媽分別以6萬到30萬不等，最高花費7、80萬購買美容或美體課程，由於金額較高，許多人以刷卡分期方式購賣，林小姐說，「他們沒有刷卡機而是填刷卡單，但後頭收帳的卻是融資公司」。有會員1期沒繳錢，就遭融資公司打電話催債，甚至發函強制執行。

投訴人吳小姐指控「體驗課程就是銷售陷阱！」圖為北市愛買永春店直營專櫃。（圖／本刊攝影組）

由於受害者眾多，今年2月26日台北市議員林瑞圖曾召開協調會，除了10多位受害者出席外，長亨生醫集團總經理鍾佳亨，執行長王翠榮也現身，受害人要求退還未使用的美容、美體課程費用，卻未獲2人正面回應。

本刊記者求證長亨生醫集團總經理鍾佳亨，對於消費者指控他旗下美容師吸金詐騙一事，鍾男表示，消費者購買的都是商品而非「課程」，且有認購的明細單為證。他表示淡水家樂福櫃點是販售手工皂，對面的社區則販售保養品，也提供消費者按摩體驗，絕無販售課程一事。至於消費者投訴，已在議員協調下跟多位顧客達成協議，簽下協議書；至於顧客提告的部分，一切依照法律程序，不便多說。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)