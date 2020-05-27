長亨生醫集團總經理鍾佳亨旗下有多家子公司，全台從南到北有近50處美容專櫃據點，每年為他衝出銷售佳績，而鍾佳亨雖然擁有財富，但行事極高調，常在臉書上炫富，不僅擁有名車瑪莎拉蒂，每每發獎金慰勞員工也不手軟，許多女員工拿千元大鈔當扇子，他更狂言加入集團就能「年收入2百萬」。

本刊調查，長亨生醫集團總經理鍾佳亨，早年是廣播電台主持人，曾任港都聯播網屏東台節目部經理等職，之後轉戰美容業。鍾佳亨擔任美容集團老闆後，「吸金」能力一流，除了擁有名車瑪莎拉蒂，也常在自己臉書上分享「老闆的日常」，邊玩邊工作還南北跑透透，宵夜吃龍蝦粥，還在上班日扮成豐臣秀吉入住北投加賀屋，享受頂級溫泉和美食。

鍾家亨擔任美容集團老闆後，「吸金」能力一流，每年集團年會也是誇張盛大又花樣百出。（圖／讀者提供）

鐘佳亨也經常在網路上高調炫富，和旗下女業務聚餐時，有如財神爺發送獎金，好幾位「超級業務員」手拿千元鈔當扇子開心合照，鍾佳亨還趁機發文，「長亨姊妹挑戰2百萬年薪」，大力徵求美容師業務加入團隊，如同直銷上線拉下線。

鍾家亨早年從事廣播電台主持，之後轉戰美容業，不但是升格前的高雄縣化妝品商業同業公會創會發起人，同時也是台灣生醫保健芳療整護產業工會創會發起人。（圖／讀者提供）

本刊記者求證長亨生醫集團總經理鍾佳亨，對於消費者指控他旗下美容師吸金詐騙一事，鍾男表示，消費者購買的都是商品而非「課程」，且有認購的明細單為證。他表示淡水家樂福櫃點是販售手工皂，對面的社區則販售保養品，也提供消費者按摩體驗，絕無販售課程一事。至於消費者投訴，已在議員協調下跟多位顧客達成協議，簽下協議書；至於顧客提告的部分，一切依照法律程序，不便多說。

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(中時電子報)