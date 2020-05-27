羅志祥（小豬）四月二十三日遭交往九年的女友周揚青踢爆私生活淫亂，近千字的「毀滅級」分手信，讓他形象一落千丈，事業全面停擺。本刊接獲爆料，今年二月，羅志祥自創的公司「創造力娛樂」，從台北市敦化北路風光地搬到忠孝東路四段，卻導致他的運勢「大挪移」，感情、事業一路卡關，更如滾雪球般扯出一堆牽連！

羅志祥與經紀人小霜，二○一四年間一同成立「創造力娛樂」公司，除了打理本身的演藝事業，同年還簽下與幼幼台合約到期的蝴蝶姊姊，並替她改名「簡愷樂」（愷樂）重新出發；對愷樂疼愛有加的羅志祥，不僅幫忙出寫真集，還圓了她的歌手夢。隔年，羅志祥更透過自己主持的《娛樂百分百》之「Show Star偶像選拔賽」，成立了六人男子團體「C.T.O」。

去年的開工日，羅志祥、羅媽媽和小霜帶著旗下藝人C.T.O與工作人員一起拜拜。（圖／翻攝自臉書）

為了帶領旗下藝人打拚，二○一六年羅志祥租下台北市敦化北路一處約六十坪的店面，設立辦公室、練舞室和宿舍等。當年辦公室開張後，愷樂曾錄製影片表達感謝：「因為練舞常常借不到教室，老闆就幫我們打造一個這樣的空間，有家的感覺。」此外，羅志祥還陸續在北市東區創辦飲品店、潮牌店和銀飾店等。

「創造力娛樂」遷出後，房仲業者已於網站張貼出租資訊。（圖／翻攝自網路）

由於要整合演藝與時尚這兩大塊事業體，今年二月，羅志祥大規模將「創造力娛樂」遷到北市東區（忠孝東路四段巷弄），當時他開心地表示：「在東區已經快要達成『羅志祥一條街』了！」並透露旗下藝人的鼠年新規畫，「C.T.O有個重大的計畫，愷樂會發行新的單曲，而我還是以綜藝為主。」

四月底，周揚青指控羅志祥交往九年來不斷出軌，渣男行徑讓她相當心碎。（圖／翻攝自臉書）

據悉，「創造力娛樂」的「新家」位於大安區名店精選地段，室內約六十七坪，每月租金約三十萬元；空間除了規劃經紀公司及品牌部門，還有攝影棚、會議室、舞蹈教室及藝人休息區等。

羅志祥今年2月將公司大舉搬遷到東區，還開心表示要打造「羅志祥一條街」。（圖／報系資料照）

本刊調查，「創造力娛樂」的「舊家」，目前仍在招租中。根據房仲網站的資訊，該處格局為四房兩廳一衛，每月租金約十八萬元。由於空間規畫不錯，詢問度很高，傳聞旗下擁有吳思賢、陳立農等藝人的「傳奇星」老闆ANDY哥，對此處頗有興趣。

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(中時電子報)