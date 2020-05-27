羅志祥（小豬）四月二十三日遭交往九年的女友周揚青踢爆私生活淫亂，近千字的「毀滅級」分手信，讓他形象一落千丈，事業全面停擺。本刊接獲爆料，今年二月，羅志祥自創的公司「創造力娛樂」，從台北市敦化北路風光地搬到忠孝東路四段，卻導致他的運勢「大挪移」，感情、事業一路卡關，更如滾雪球般扯出一堆牽連！

「創造力娛樂」搬遷後，羅志祥的運勢卻開始出現「大挪移」，除了碰到新冠疫情耽誤演出機會，前女友周揚青「毀滅式分手信」的指控，更讓他的事業運跌至谷底。

結束大陸隔離返台前，羅志祥特別在社交軟體上要粉絲等他回來。（圖／翻攝自微博）

一位不願具名的風水老師表示，羅志祥之所以決定搬遷「創造力娛樂」，應該是去年覺得雜事不斷。不過，陽宅風水屬於變動性，「創造力娛樂」舊址的風水，去年的確是差了一點，然而，今年卻很適合六十八年次的羅志祥，只可惜他年初已經搬走，「房子風水再好也白搭」。

羅志祥五月八日返台後，雖然已解除居家隔離，卻始終未現身，旗下藝人的計畫是否還能實現，令人好奇。出道逾二十五年的他，曾連續四年拿下台灣唱片銷售冠軍，二○一三年更以十七支廣告和三十場巡演，海撈六億一千萬元，擠下蔡依林和周杰倫，登上歌手年收入總冠軍。但隨著台灣唱片市場每況愈下，羅志祥的事業重心逐漸轉往大陸，進而認識了大陸網紅周揚青。

目前羅志祥和愷樂（右一）都還未回歸《娛樂百分百》的主持群，由陳零九（左二）和邱鋒澤（右二）暫代主持。（圖／翻攝自網路）

羅志祥二○○七年飛到泰國求見白龍王，曾被告誡「要遠離女色十年，事業才會順遂、長紅」，他事後卻開玩笑地說：「我是個好色的男人，如果為了紅十年而不談戀愛，我寧可不要紅！」四年後，他果真破色戒，被爆與周揚青祕密交往。二○一五年五月，羅志祥赴大陸參加實境秀《極限挑戰》，六月十五日節目首播，二天後他就在微博大方認愛周揚青。

二○一六年間，羅志祥演出周星馳執導的電影《美人魚》，該片登上大陸年度票房冠軍，讓羅志祥的大陸知名度更上一層樓，隔年先後接下《天生是優我》、《2017快樂男聲》、《極限挑戰3》和《小手牽小狗》等四個綜藝節目。

4月初羅志祥才透過微博宣布加入《極限挑戰6》，如今已遭到撤換。（圖／翻攝自網路）

據悉，羅志祥參加一檔節目的費用約三千萬元人民幣、廣告代言約一千萬元人民幣、每場商演約五百萬元人民幣，每年至少撈金一．五億元人民幣（約新台幣六．一億元）。這五年下來，不包括《娛樂百分百》主持費，羅志祥至少賺進逾新台幣三十億元。外傳周揚青這幾年都會幫忙張羅志祥的大陸事務，看來相當有幫夫運。

曾經代言滿檔的羅志祥，如今廠商已紛紛與他畫清界線。（圖／翻攝自網路）

四月二十三日上午，周揚青突然發布「分手信」，宣告自己與羅志祥的九年情散，並指責對方劈腿。羅志祥代言的「蒙牛酸奶」似乎怕產品受波及，立刻撤下前一天由官方曝光的海報；羅志祥原訂參演的《極限挑戰6》和《創造營2020》兩節目，也雙雙將他除名，連動影響極大，他苦心經營多年的大陸市場，可謂瞬間歸零。

如今羅志祥事業卡關，旗下藝人愷樂和C.T.O的工作也停擺（圖／翻攝自臉書）

此外，羅志祥代言的手遊「劍與遠征」、G-SHOCK手錶和隔離霜等，接著都紛紛畫清界線。其實，藝人與品牌簽約代言時，廠商多會要求合約期間內不能有負面新聞，以羅志祥一個代言將近新台幣五千萬元的行情來算，他未來可能得要面臨鉅額的違約金索賠。雖然五二○當天，羅志祥再發七千字長文示好周揚青，但似已挽回不了崩壞的形象。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)