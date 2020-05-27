羅志祥（小豬）四月二十三日遭交往九年的女友周揚青踢爆私生活淫亂，近千字的「毀滅級」分手信，讓他形象一落千丈，事業全面停擺。本刊接獲爆料，今年二月，羅志祥自創的公司「創造力娛樂」，從台北市敦化北路風光地搬到忠孝東路四段，卻導致他的運勢「大挪移」，感情、事業一路卡關，更如滾雪球般扯出一堆牽連！

一位不願具名的風水老師表示，羅志祥之所以決定搬遷「創造力娛樂」，應該是去年覺得雜事不斷。不過，陽宅風水屬於變動性，「創造力娛樂」舊址的風水，去年的確是差了一點，然而，今年卻很適合六十八年次的羅志祥，只可惜他年初已經搬走，「房子風水再好也白搭」。

娛樂圈非常重視運勢，而這些藝人也因為靠著老師的指點，為自己找到更幸運的生活。因此常有人說「老師的話要聽」，不是沒道理。像是天后張惠妹，出道前曾覺得「妹」字太土，考慮另取藝名，擅長「姓名學」的卜陽老師卻建議用本名才會大紅，果然首張專輯就大賣。

綜藝大哥胡瓜年輕時，有天被命理老師告誡不能開車，於是搭別人的車，讓助理開他的車；結果助理竟發生車禍，撞斷兩根肋骨。至於韓星李光洙今年1月，在《Running Man》節目遭算命老師直斷將有「白虎大煞」劫難，半個月後果然被闖紅燈車輛撞上，右腳踝骨折。千萬要小心啊！

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(中時電子報)