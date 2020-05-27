五二０正副總統就職典禮上，行政院院長蘇貞昌、總統府秘書長蘇嘉全和國安會秘書長顧立雄三人緊接著同台宣誓，蘇嘉全不知有意或無心，率先起頭念誓詞，一旁的蘇貞昌發現苗頭不對，突然側身猛瞪蘇嘉全，接著高聲朗誦誓詞，發出像在宣示「我才是領頭羊」懾人氣勢，讓蘇嘉全和顧立雄只得乖乖地跟著念詞，這一幕令國人印象深刻，總統府內幕僚不禁感嘆「這就是蘇式(蘇貞昌)風格」。

領頭念誓詞只是蘇貞昌展現霸氣手法之一，他在新內閣人事改組作風更是強勢，全盤掌握政院人事佈局，上從部長、次長，下至發言人都要選任自家網路幕僚丁怡銘，寸土不讓，「總統府歸總統府，行政院歸行政院」，一名政院人士透露，前政院發言人Kolas是在最後一刻才被告知撤換，原因很簡單，蘇貞昌認為「她是小英的人」。

其實蘇貞昌與蔡英文的恩怨已久，從二0一0時任民進黨主席蔡英文有意問鼎台北市長，卻硬是被蘇貞昌「攔胡」，雙方就此結下樑子。「台灣民意基金會」董事長游盈隆指出，蘇貞昌繼續領軍的新內閣僅小幅改組，主要部會原封不動，談不上新氣象，但該團隊至少還能運作九個月，接下來就很難說。

「民進黨內的派系矛盾早已浮上檯面，前總統府秘書長陳菊與蔡英文、蘇貞昌有深厚情誼，她可以在英蘇之間關係做折衝，現在緩衝劑沒了，府院未來的衝突可能會直接浮上檯面。｣游盈隆分析未來的府院情勢發展作了上述表示。

從總統府近期外洩的「駭客檔案」來看，蔡英文和蘇貞昌兩人透過幕僚溝通的頻率之高，顯示蔡蘇心結未解，蘇貞昌仍要戰戰兢兢打他的「閣揆保衛戰」。後疫情時代，如何解決破十年新高的無薪假人數，不讓接下來的畢業潮成為失業潮，經濟振興的強度，將決定蘇貞昌政治壽命。

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(中時電子報)