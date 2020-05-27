美國總統川普21日在白宮向記者表示，如果大陸堅持推動實施「港版國安法」計畫，美國將強烈反應。外傳川普政府正在考慮對陸制裁方案，但尚未定案。川普今天被媒體問到此事時，沒有否認，表示目前討論中，並透露將在本周結束前提出「非常強而有力」的應對方案。

大陸13屆全國人大三次會議21日宣布今年會期為22日至28日，議程將包括審議備受關注的「港版國安法」授權案，即「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案」。

美國總統川普日前表示，若港版國安法立法，美國將強烈回應。整理近期美方相關發言脈絡，白宮國家安全顧問歐布萊恩24日接受訪問時說，若中國大陸依據國安法接管香港，可能導致美國制裁，並危及香港金融中心的地位北京將制定香港版國安法，引發外界擔憂。白宮發言人麥肯內尼今天也轉述川普的話表示，川普對此感到不滿，也認為如此一來，香港將難維持金融中心地位。

(中時電子報)