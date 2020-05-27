【1】藍轟綠無法無天 縱放罷韓團體

罷韓案倒數計時，國民黨昨列舉五項事例接力反擊，直指民進黨「全面追殺韓國瑜」、「國家機器動得很厲害」，質疑罷韓團體用法務部Logo做假文宣，法務部長蔡清祥卻說「能原諒就原諒」，難道「綠色就是原諒的顏色？罷韓可罷到無法無天？」要求蔡清祥道歉，依法究辦罷韓團體。

【2】澎湖八大行業實名制出包 個資外洩被叩爆

澎湖八大行業解禁後紛擾不休，尤其實施實名制規定傳出後遺症。有民眾向本報投訴，他一個晚上連接10多通傳播妹叩客電話、簡訊，小姐的嗲聲問候氣壞老婆，引發家庭糾紛，懷疑有八大行業業者將顧客個資外流，轉賣給色情集團，令人不堪其擾。

【3】何鴻燊 10港元拚出上兆身家

何鴻燊1921年生於香港望族，中學時期家道中落。對日抗戰期間，他逃至澳門避難，窮得只剩10港元。在戰亂年代他多次出生入死，直到40年代賺到人生第一桶金，在澳門開設煤油廠。何鴻燊年輕時風流倜儻，曾有日本合作夥伴的女祕書愛上他，女方在苦等無果下，放下世俗成為修女。

【4】電動機車補助 陸學森爭再4年

機車「油電之爭」難解，電動機車補助何時落日引發關注。電動機車龍頭gogoro創辦人陸學森表示，gogoro花4年才有目前成績，從長期扶植產業、要能走向國際的角度，也該給協力廠商與供應鏈相同時間，讓其穩定下來，意即2024年後退場是較佳時機。

【5】屈中恆王彩樺遭疑有曖昧

屈中恆和老婆Vicky及閨蜜王彩樺，日前上中天綜合台《小明星大跟班》，與主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）討論「老婆閨蜜與老公過從甚密狀況」。Vicky透露有次聽大女兒說「彩樺阿姨家的姊姊談戀愛了」，沒想到屈中恆早就知道，讓Vicky直呼「彩樺姊，你把我放在哪裡，平常要打電話約髮廊，半夜也會LINE我，他們家女兒談戀愛居然沒跟我聊」，屈中恆趕緊解釋，是排舞台劇空檔跟王彩樺閒聊，不是故意不讓Vicky知情。

(中時電子報)