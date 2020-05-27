前宏達電(2498)執行長周永明看好VR(虛擬實境)，一手打造的XRSPACE，推出首款支援5G的VR一體機裝置XRSPACE MOVA，預計第三季在台灣市場攜手電信通路率先上市WiFi+4G版，售價主打2萬有找，也會進一步規劃進軍國際市場，至於市場好奇PK前東家的企意味濃厚，他則說，VR目前市場還很小，先把市場做大比較重要，現階段還是以開發市場為首要任務。

周永明表示，XRSPACE甫進入市場，目前還沒想到獲利時間點的問題，也沒有考慮到是否會上市櫃，好比當年投入智慧型手機，也沒想像到智慧機會變成當今如此的普及程度，故現階段還是以開發市場為首要任務，國發會也相當欣賞，但並無投入資金，台灣絕對是XRSPACE很注重的市場，會在今年第三季合作電信通路率先全球上市WiFi+4G版，搭配電信資費。

周永明也說，XRSPACE MOVA除台灣市場外，也會在歐洲、美洲或是亞洲其他市場販售，時間點會落在第三季與第四季，但主要還是要看疫情在全球的狀況。

市場解讀，XRSPACE MOVA是否會和前東家宏達電VIVE互相競爭，周永明樂觀表示，目前整體市場還算小，VR的發展比先前2016年預期的還來的「慢」，當初目標是期望每家每戶、或是每個學生都可以擁有，但是目前看到的還是以B2B市場為主，姑且不論競爭對手是誰，先把市場做大比較重要，當然，也期望可以激發出台灣的創新能量，打造一個完全開放的平台，增加體驗。

XRSPACE MOVA的在第三季開賣得會是WiFi+4G版，售價19999元，5G版本會等正式開台後，在和合作電信商規劃細節。

(時報資訊)