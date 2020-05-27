香港局勢因反送中及「港版國安法」抗議活動未歇而持續動盪，據金管會統計，台灣金融業對香港總曝險金額連2季下滑，截至4月底已降至9348億元，較3月底9537億元減少189億元、較去年底9654億元減少306億元，對香港放款及投資操作愈趨謹慎。

銀行局統計，截至4月底，國銀對香港總曝險金額6877億元，較3月底7075億元減少達198億元、較去年底6938億元減少61億元。其中，授信5270億元，月減118億元、較去年底減少75億元。投資1607億元，月減80億元、但年增14億元。

證期局統計，截至4月底，證券期貨業對香港總曝險金額746億元，較3月底758億元減少12億元、較去年底815億元減少69億元，占淨值比率降至12.73％，均較3月底13.01％及去年底13.6％明顯下降。

保險局統計，截至4月底，保險業對香港總曝險金額1725億元，雖較3月底1704億元增加21億元，但仍較去年底1901億元大減176億元，占可運用資金比重0.64％，持平3月、較去年底0.71％下滑。

對於香港局勢動盪，金管會主委黃天牧表示，金管會身為金融監理機關，目前正密切關注香港及區域間的發展局勢，以及歐美國家對此事件的看法，同時也會督導金融業者做好風險管理，以維護國內金融及資本市場穩定。

(時報資訊)