本月16日，本刊直擊不肖業者群聚在錢櫃總統包廂內，舉辦近百人的淫亂派對，在包廂內裸體只是基本盤，現場還有女子蹲坐在椅子上，當場為在場男性上起「音樂課」，業者為了兼顧活動隱密與安全性，還有黑衣人在包廂內外「盯哨」，除了過濾出入人員外，也確保現場畫面不會外流。

本刊記者一走進包廂，就是震耳欲聾的重低音舞曲，配合曖昧昏暗的燈光，一群身著低胸熱褲的火辣女子尤其吸引人眼球，周圍還有一群身著黑衣的男子隨時觀察著周遭，而這些人就是負責「烏特邦」活動當天的現場保安，為的就是過濾出入份子，而參加的活動的男女們手中皆蓋有藍色「特」字的記號，以便當天可自由進出包廂。

隨著派對進行，烏托邦成員衣服逐漸褪去，尺度簡直無下限。本刊直擊，在場內裸奔對他們來說只是小菜一碟，現場幾名豪乳正妹抓著現場男性的頭部，埋進自己的胸部磨蹭，甚至有正妹直接將上衣脫下，剩下胸罩在舞台上忘情扭動身體，期間，還有性虐待的愛好者穿著丁字褲上台，要求主人拿棍棒拍打臀部。

烏特邦在錢櫃包廂舉辦活動，現場竟有性虐待愛好者只穿丁字褲上台，央求眾人對他鞭打。（圖／本刊採訪中心）

「全部脫掉，High起來！」在派對主持人的鼓譟加上酒精催化，在場男女們紛紛將身上衣物脫得精光，展現出人類原始的交配慾望，有幾名女性直接將男子性器含入口中開起「音樂教室」，離譜的是，還有一群男子魚貫排隊，為的就是讓女成員輪流「吹奏樂器」，畫面猶如日本A片中的「汁男」；甚至還有男性全裸跳到包廂內桌子上，與女成員直接表演「真人炮戰」。

針對有民眾在錢櫃開淫趴的行為，台北市警局中正一分局偵查隊長郭建成表示，不肖業者向民眾收入場費用，就已經涉犯《媒介猥褻罪》、《妨害風化罪》、《社會秩序維護法》等罪；在錢櫃半開放式包廂中從事口交、裸奔行為則已經觸犯《公然猥褻罪》，警方會加強巡邏、站點，若是發現不法行為，一定會強力取締。

本刊另致電錢櫃總公司，接電話的陳姓女子僅表示會將問題轉知主管，但至截稿前，仍沒有獲得回應。

烏特邦在錢櫃舉辦活動時，男成員全裸跳上包廂桌子，隨著音樂律動，最後還當場上演真人大戰。（圖／本刊採訪中心）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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(中時電子報)