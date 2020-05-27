本月16日在錢櫃中華新館內，舉辦「淫酒作樂」派對的烏特邦團體，參加人數超過80人，成員涵蓋各行各業，除了一般上班族，還有消防員與律師，也不乏許多網拍小模，以及在八大行業上班的小姐與幹部。一名爆乳的護理師小花（化名）前後參加了好幾次，更有許多男性目睹大尺度的活動內容後「一試成主顧」。

小花不害臊的表示，「我參加過好多次了，大家就像一家人一樣，這裡可以認識新的朋友，如果看到喜歡的，活動結束後就可以直接續攤到房間。」小花說：「我職業是護士，平時交友圈封閉，這個活動對我來說，除了喝酒唱歌外，還能認識心儀對象。」

另名在場的男子阿剛（化名），則是從事服務業，活動當天他從台中趕到台北，就只為參加淫趴派對。他表示，是在社群軟體Twitter上看到烏特邦的活動資訊，出於好奇心，便在朋友邀約下參加活動，「來過1次就想來第2次，無下限的活動尺度，讓我一試成主顧。」

包廂內男女酒酣耳熱之際，將身上衣物脫光，在舞台中央忘情熱舞。（圖／翻攝自烏特邦群組）

1名烏特邦的工作人員透露，「台北場開辦大概1年多，我早上是服務業，晚上活動是義務幫忙。」本刊調查，當天現在負責維安的工作人員，許多是社會新鮮人，除了要維持現場秩序外，主要負責勸酒，最後還要上台表演炒熱氣氛。

而烏特邦各種突破尺度的活動內容，簡直比制服酒店還要辛辣，活動進行時，烏特邦的保安人員還會在包廂外把風，而包廂內也有圍事控場，以確保活動內容不會外流，錢櫃的服務人員多半對此睜一隻眼閉一隻眼。

針對有民眾在錢櫃開淫趴的行為，台北市警局中正一分局偵查隊長郭建成表示，不肖業者向民眾收入場費用，就已經涉犯《媒介猥褻罪》、《妨害風化罪》、《社會秩序維護法》等罪；在錢櫃半開放式包廂中從事口交、裸奔行為則已經觸犯《公然猥褻罪》，警方會加強巡邏、站點，若是發現不法行為，一定會強力取締。

本刊另致電錢櫃總公司，接電話的陳姓女子僅表示會將問題轉知主管，但至截稿前，仍沒有獲得回應。

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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(中時電子報)