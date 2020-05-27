疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中要求連鎖KTV及酒店、舞廳等必須採實名制登記入場，但本刊直擊，錢櫃不但將實名制當馬耳東風，消費者隨便報上假名字就可輕鬆入內，甚至容許專辦淫亂派對的團體「烏特邦」，每天在全台各地的錢櫃KTV巡迴舉辦荒淫活動。

本刊調查，這些曠男怨女口中的「烏特邦」，其實早在社群軟體Tumblr還沒有嚴格進行尺度控管時，就以「雜交」、「BDSM（性虐待）」、「情侶開放性關係」等大尺度的活動聞名網路世界，近年來烏特邦轉戰Twitter以及Line等平台，透過誘人的活動花絮照片，吸引許多單身男女，甚至是夫妻、情侶參加。

烏特邦一開始只在台中舉辦，但在1年多前，隨著參加人數越來越多，他們幾乎每晚都在全台各地的錢櫃辦趴，除了台北、台中外，包括桃園中壢、新竹、台南、高雄等地的錢櫃外，甚至花蓮的好樂迪都有烏特邦的足跡。

「烏特邦」還特別為每一個辦活動的縣市標示代表顏色以供辨識。（圖／翻攝自烏特邦群組）

此外，參加活動的成員大都不希望自己身分曝光，出席成員都填寫虛假姓名與電話，錢櫃人員看到熟客也多半選擇「放水」，就連包廂號碼也沒有強制要求填寫。

本刊觀察，包廂內男女幾乎人人緊貼彼此坐在一起，口水加上汗水全都混成一塊，包廂內煙霧迷漫，空氣毫無流通，烏托邦所謂的快樂天堂，根本就宛如噁心地獄。

針對有民眾在錢櫃開淫趴的行為，台北市警局中正一分局偵查隊長郭建成表示，不肖業者向民眾收入場費用，就已經涉犯《媒介猥褻罪》、《妨害風化罪》、《社會秩序維護法》等罪；在錢櫃半開放式包廂中從事口交、裸奔行為則已經觸犯《公然猥褻罪》，警方會加強巡邏、站點，若是發現不法行為，一定會強力取締。

本刊另致電錢櫃總公司，接電話的陳姓女子僅表示會將問題轉知主管，但至截稿前，仍沒有獲得回應。

「烏特邦」發跡台中，但目前包括台北、桃園中壢、新竹、台南、高雄等地的錢櫃，甚至花蓮的好樂迪都有其活動的足跡。（圖／翻攝自烏特邦群組）

（禁止酒駕 未滿十八歲禁止飲酒）

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(中時電子報)