Wecare高雄罷韓文宣「韓國瑜不值得你觸法」，內容印有法務部Logo，遭疑恐讓人誤認是法務部官方文宣，對此法務部長蔡清祥則稱「能原諒的話就原諒」，引起一片撻伐。國民黨為嘲諷此事，立委臉書紛紛換上綠色大頭貼大酸，「綠色是原諒的顏色」。

日前國民黨立委吳怡玎質詢時，針對罷韓文宣冒用法務部Logo一試提出質疑，蔡清祥表示，要看事情的嚴重性與動機，「如果能原諒就可以原諒」，站在原諒犯錯的人的立場未嘗不可。

立委王育敏（左起）、林奕華、葉毓蘭也換上綠色大頭貼。（圖／摘自臉書）

立委林為洲（左）、國民黨副秘書長柯志恩。（圖／摘自臉書）

藍營質疑法務部帶頭違法，國民黨數位行銷科技長簡勤佑指出，罷韓團體非法使用法務部Logo，是觸犯刑法第159條，公然冒用公務員服飾、徽章或官銜，並發起換臉書大頭照活動，主委王育敏、林為洲、許淑華、林奕華、葉毓蘭、陳玉珍、國民黨副秘書長柯志恩等人紛紛響應。

對此，民進黨副秘書長林鶴明也在臉書表示，「有骨氣就不要換回來，綠色的大頭照就一直放著不要換，大頭照換回來的就是小豬。」

簡勤佑反擊，「是小朋友喔……不知道臉書的臨時大頭貼功能嘛？？？時限一到就會換回來啊！這個酸小豬的，在民進黨是負責什麼的，有種我們就來比體重，看誰肥胖稅繳的少。」

（圖／摘自簡勤佑臉書）

(中時電子報)