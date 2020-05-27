林心如2016年嫁給男星霍建華，兩人育有寶貝女兒「小海豚」，不過由於小倆口鮮少公開曬恩愛，去年底就頻頻傳出早已簽字離婚，不過日前兩人牽手散步台北街頭，感情依舊相當甜蜜，也直接粉碎離婚傳聞。

林心如和霍建華結婚4年，頻頻傳出婚變消息，去年底更爆出早已辦理離婚，女兒「小海豚」由雙方共同撫養，至於財產早已交割完成，加上霍建華提議「今年母親節要分開過」，都讓傳言甚囂塵上，但事後證實只是烏龍一場，至於兩人一再傳出婚變，外界揣測可能和粉絲不滿偶像變人夫，導致人氣雙雙下滑，加上夫妻倆生活低調又鮮少放閃有關。

根據《鏡週刊》報導，林心如和霍建華日前出沒台北街頭，兩人輕便打扮牽手散步相當愜意，只不過被粉絲認出後，則是加速離開現場，畫面相當有趣，此外幫女兒慶祝三歲生日時，林心如也感性告白霍建華，種種行徑都力證兩人感情依舊。

(中時電子報)