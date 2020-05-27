川普嘲笑拜登戴口罩

在美國總統川普推文，嘲笑民主黨對手拜登在周一的陣亡將士紀念日（Memorial Day）儀式中戴口罩後，拜登周二回嗆他，最近在一連串公開活動中都不戴口罩，簡直「蠢透了」。

據路透與CNN新聞網報導，拜登甚至說，川普在這問題上缺乏領導力，導致民眾喪失了性命。如今要不要在公開場合戴口罩，在美國已演變為全國性的政治戰，而這兩位總統候選人有截然不同的做法。

川普與拜登加強火力互轟

(中時電子報)