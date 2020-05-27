川普嘲笑戴口罩 拜登回轟蠢透了 07:562020/05/27 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民主黨總統候選人拜登25日戴著口罩，出席陣亡將士紀念日（Memorial Day）儀式後，遭美國總統川普推文嘲笑。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普嘲笑拜登戴口罩 在美國總統川普推文，嘲笑民主黨對手拜登在周一的陣亡將士紀念日（Memorial Day）儀式中戴口罩後，拜登周二回嗆他，最近在一連串公開活動中都不戴口罩，簡直「蠢透了」。 據路透與CNN新聞網報導，拜登甚至說，川普在這問題上缺乏領導力，導致民眾喪失了性命。如今要不要在公開場合戴口罩，在美國已演變為全國性的政治戰，而這兩位總統候選人有截然不同的做法。 川普與拜登加強火力互轟 (中時電子報) #川普 #拜登 #口罩 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #美國 #總統 #大選 #嘲笑 #推特 #誤導 也許您會感興趣 國際熱門新聞 說溜嘴！川普自爆「從不戴套」意外透露個人「大小」 - 國際 不只牛肉和大麥 這些澳商品去年早被陸禁了 - 國際 陸推港版國安法美將制裁？ 川普：本周提強而有力方案 - 國際 美國體系正終結 亞洲世紀到來 - 國際大事 - 中國時報 不願信！陸疫苗獲《刺胳針》背書 美專家仍質疑 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。