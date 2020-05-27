高雄近日因大雨影響導致多處路面出現積水，會讓罷韓活動可能出現變數？高雄市女議員陳麗娜受訪認為，最後關鍵兩週攻防意義不大，能影響的還是「中間選民」，最近下大雨，正好「展現韓國瑜先前治水成效，讓市民感受韓是能解決問題的」。

陳麗娜近日接受港媒《中評社》專訪，對於「罷韓前最後兩週怎麼做比較好？」她表示，「這段時間天氣仍不穩定，韓國瑜做市政就是最好的防禦，最後幾天就算要攻，也不太有意義，只要市政做好市民就會有感受」。

至於「連日大雨對罷韓有沒有影響？」陳麗娜認為，過去前朝每逢大雨，淹水會積淹到門口，今年民眾就沒有反映此事，這場大雨對韓其實有幫助，但高雄基礎建設改善並非「一蹴可幾」，需要時間去證明韓國瑜真的有用心市政。

她強調「中間選民」仍是這次罷免投票的關鍵點，另一個影響關鍵則是「年輕選民」，但年輕選票因為在外地就學、就業，容易在網路上獲取單方面資訊、被大量鼓吹，所以對韓是比較不利的。

(中時電子報)