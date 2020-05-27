受梅雨鋒面南下影響，今天天氣不穩定，西半部容易下起雷雨，雨勢不小，南高屏更發布豪雨特報，白天雨還會持續累積。氣象主播賴忠瑋警告，目前在台灣海峽南部到廣東附近持續有對流胞形成，要留意它們可能隨著氣流飄往台灣，帶來劇烈天氣。

賴忠瑋在臉書PO文，指出今天清晨鋒面雲系造成北部降雨，南高屏的強降雨、伴隨雷擊的劇烈天氣，則是受到鋒前不穩定的環境及西南風所形成的對流胞影響。同時也警告，目前在台灣海峽南部到大陸廣東附近持續有對流胞生成，這些對流胞可能隨著氣流飄往台灣。

賴忠瑋說，預計鋒面主要影響時間在今明兩天，尤其今天雨勢最明顯，明天鋒面南移，北部雨勢較緩和，但中南部仍有陣雨，天氣不太穩定。周五各地降雨趨緩，還是要注意有殘留雲系，山區容易有午後熱對流降雨，周六日(5/30、31)回到炎熱的晴午後雷陣雨天氣。

(中時電子報)