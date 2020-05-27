小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（27日）財經重點。

【1】外資大回籠 萬一今聽牌

歐美陸續解封、疫苗進展樂觀，美期、亞股及台股26日同步走高，外資回頭買超141億元，為5月來單日最大，加權指數一度躍過新高11,046點，四度上攻萬一，惟尾盤漲幅收斂，擴量1,824億元收10,997點、大漲126點，將五度闖關萬一。

【2】解封＋疫苗 全球股市歡騰

全球疫苗研發近來利多連發，美國與日本業者皆宣稱臨床試驗獲得重大進展，加上全球各主要經濟體一窩蜂宣布解封，刺激全球股市周二全面大漲，日經指數暴漲逾2％，來到近3個月新高，標普5百指數強勢收復3,000點大關。

【3】六千金隱然成形 台股看門道

台股才剛迎來四千金氣象，六千金新時代近在眼前。研究機構部門主管直指三大焦點看千金時代門道：股后寶座輪動快、準千金一鼓作氣、股王求穩靜待漲升契機，高價股百家爭鳴進入高潮，台股能不能真正站穩11,000大關，也以高價千金為盤面觀察指標。

【4】5G拼圖關鍵SiC 概念股吃香

進入後疫情時代，已是進行式5G基建身負振興經濟大任，砷化鎵、氮化鎵晶圓和功率放大器等，是不可或缺關鍵元件，國內大廠穩懋（3105）董事長陳進財指出，最上游碳化矽（SiC）基板是台灣5G供應鏈最後且關鍵的一塊拼圖。這翻話引發市場關注嘉晶（3016）等概念股，有望成明日之星。

【5】6月7日全台大解封 邊境開放再等等

行政院長蘇貞昌26日指示，到6月7日若能繼續保持本土零確診，政府將擴大開放國內民眾正常生活，「邊境風險嚴管、國內鬆綁」，不用等到端午節才開放，預計6月1日由疫情指揮中心宣布新的生活指引。

(中時電子報)