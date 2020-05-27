日前，衛福部長陳時中表示，健保財源入不敷出，將考慮調漲健保費，而為了開闢健保財源，綠委高嘉瑜、徐志榮25日提議徵肥胖稅、酒捐等來補充。而其中的肥胖稅也引起外界討論。不過，高嘉瑜在臉書上表示，她並沒有提案要開徵「肥胖稅」。

對於外界盛傳，為了維持健保財務狀況，而要開徵「肥胖稅」，高嘉瑜昨晚在臉書上表示，她在5月25日針對健保費調漲質詢衛福部時，並未提案徵「肥胖税」。並解釋，「肥胖稅」並不是要向肥胖的人課稅，而是針對高糖份、高熱量食物課徵的健康稅。

此外，高嘉瑜也以去年爆發的達文西手術健保費的問題為例，指出醫界存在浮報的問題，並要求健保署正視問題，不要輕輕放下，針對制度進行改革以革除陋習，才是當務之急，而非通過調整健保費，把成本轉嫁給民眾。

網友們則回應，「何不從食育出發?」、「其實可以的話 大家都想要健康飲食，但健康飲食代價就是價格比較貴，人民想吃的健康,但可惜的是有時候沒得選」、「我覺得是應該要餐廳提供符合飲食指南建議的餐點搭配吧，譬如要增加蔬菜的量」、「高委員要不要課檳榔稅，這麼有害的東西也造成健保負擔」。

(中時電子報)