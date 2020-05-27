新冠肺炎疫情衝擊經濟，政院擬砸460億發「振興券」，依規劃每人花1千元可換3千元振興券，但消息一出，卻讓網友戰翻，得先掏錢才能拿，而且花錢幫企業賺錢等於幫自己？但也有人嗆，覺得爛就不要領！老闆獲利就不會開除你。

網友在PTT上發文吐槽，看到一些人在護航「振興券」是對的，讓他快笑死，怎麼沒人想過這幫的是「企業」，不是一般民眾？重點是幫企業就算了，還要人民先拿1千元出來幫政策執行？直接國庫補助不就好了？這樣區公所、里長還免加班。

原PO接著指出「花錢幫企業賺錢，等於自己也賺錢」這句話整個黑人問號。公司營利多50%，跟勞工到底有啥關係？老闆的邏輯是少賺50萬=虧錢，營利多了5成只是剛好打平，並沒有要加薪或發獎金。

貼文曝光引發網友論戰，「第一點說的對，這就是好笑的點」、「想辦法剝民眾一層皮給企業」、「真的要這樣護航？有企業才有勞工？笑崩」、「減稅、延緩課徵都是手段，偏偏要從民眾拿，不被電才怪」。

但也有網友爆氣護航，「覺得爛真的不要領」、「老闆獲利就不會開除你，讓你有時間上班偷發文」、「人人都是公務員嗎？靠國家吃飯當然不用怕企業會倒」、「那你就不要領」。

另外，不少人拿消費券來比較直言，振興券也沒比較好，限制多還得先掏錢。國發會主委龔明鑫日前表示，馬政府時期的消費券效果不如預期，才改成花1千給3千振興券，希望把錢變大和很多企業合作，刺激內需。

(中時電子報)