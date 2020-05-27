高屏淹水了！豪雨炸高屏 7地區一級淹水警戒。(圖為累積雨量 氣象局)

經濟部水利署發布高雄、屏東共7地區一級淹水警戒，其易淹水村里及道路已經開始積淹水。同時高雄市政府在上午8時表示，已開設「0527豪雨三級應變中心」，24小時輪班進駐，持續監控水情。

其中，氣象局的雨量觀測顯示，高雄市前鎮區，8小時的累積雨量達到228.5毫米，高雄市小港區累積雨量211.5毫米，為全台累積雨量第一、第二名，其次屏東縣獅子鄉、屏東縣枋山鄉8小時累積雨量也突破200毫米，目前高屏雨量仍持續快速累積中。

氣象局針對高雄市、屏東縣、臺東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至09時00分止。

屏東縣

(一級)佳冬鄉、東港鎮、枋山鄉、林邊鄉

(二級)新園鄉、獅子鄉，(二級淹水警戒：其轄內易淹水村里及道路可能三小時內開始積淹水)

高雄市

(一級)小港區、前鎮區、旗津區

(二級)三民區、大寮區、永安區、林園區、鳥松區

(中時電子報)