退役後轉任球評的帕金斯，得知喬丹阻擋艾塞亞湯瑪斯入選夢幻一隊錄音帶內容之後，在節目上砲轟喬丹是一個說謊的人，並且慶幸自己不是喬丹的粉絲，反而讚揚詹姆斯才是NBA史上第一人。

向來以敢講敢說而走紅的帕金斯，這次是真的怒了，在接受《First Take》節目訪問時直言《最後一舞》紀錄片將喬丹塑造成超級英雄，把其他人都變成壞人，實際上內容根本就是欺騙。

帕金斯話鋒一轉，「喬丹出賣了每個人，很高興喬丹不是我心目中的史上第一人，詹姆斯才是我認為的史上第一人。」

(中時 )