NBA》怒斥喬丹說謊 帕金斯讚揚詹姆斯第一人 08:422020/05/27 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 帕金斯認為喬丹在紀錄片當中，把昔日公牛隊友塑造成壞人，反諷詹姆斯才是NBA史上第一人。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退役後轉任球評的帕金斯，得知喬丹阻擋艾塞亞湯瑪斯入選夢幻一隊錄音帶內容之後，在節目上砲轟喬丹是一個說謊的人，並且慶幸自己不是喬丹的粉絲，反而讚揚詹姆斯才是NBA史上第一人。 向來以敢講敢說而走紅的帕金斯，這次是真的怒了，在接受《First Take》節目訪問時直言《最後一舞》紀錄片將喬丹塑造成超級英雄，把其他人都變成壞人，實際上內容根本就是欺騙。 帕金斯話鋒一轉，「喬丹出賣了每個人，很高興喬丹不是我心目中的史上第一人，詹姆斯才是我認為的史上第一人。」 (中時 ) #喬丹 #帕金斯 #最後一舞 #詹姆斯 #NBA 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》翻臉秘辛！雷艾倫想找保羅取代隆多 08:412020/05/23 體育 NBA》郵差馬龍：我的對手不只是喬丹 11:362020/05/23 體育 NBA》流感之戰真相 喬丹罹患高山症？ 00:032020/05/24 體育 NBA》帕金斯噴喬丹：把前隊友說成壞人 10:142020/05/24 體育 NBA》名記又爆喬丹說謊 搶第7冠都胡扯 12:052020/05/24 體育 巴克利感嘆：永遠無法跟喬丹和好 08:322020/05/25 體育 NBA》喬丹不給肖像權 90年代玩家抱憾 15:422020/05/25 體育 蔣淯安看喬神之舞 絕美如畫 04:102020/05/26 運動天地 NBA》喬丹否認阻擋刺客入夢幻隊 如今有錄音證據 09:042020/05/26 體育 NBA》魔術強生：詹姆斯還有機會追趕喬丹 10:502020/05/26 體育 體育熱門新聞 NBA》鄧肯：從不覺得喬丹有很厲害 - 體育 無拳套真打！泰森獲開價2000萬美元 - 體育 年紀尚輕就被迫離開NBA舞台的球員 林書豪入榜 - 體育 NBA》搞大13歲少女 郵差馬龍曾是渣男 - 體育 NBA》韋伯勝過鄧肯？歐尼爾這麼說 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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