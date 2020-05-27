曾擔任空服員、英文老師、幫刑事案件同步翻譯，擁有高學歷的的甘姓女子，看到報紙廣告應徵工作，「奉命」到ATM提款，結果卻是詐騙車手。甘女2天提款24萬元，領2000元薪水，士林地院依共同詐欺取財罪，判她1年10月有期徒刑，全案仍可上訴。而富少游瀚甯飆車害死2人，昨高院判決出爐，改輕判1年2月。

判決書指出，甘女去年8月看到報紙廣告，透過LINE應徵「公司外務」，接獲指示前往指定地點拿取金融帳戶存摺、提款卡，到ATM提款，再把錢放到指定地點；甘女上工2天，從3個帳戶領走24萬元，拿到2000元工錢。

甘女辯稱自己只是應徵工作，並不知自己當了詐騙車手，但士林地院認為，甘女為60歲的成年人，教育程度為大學畢業，曾從事空服員、英文老師、照顧服務員等工作，甚至也在法院擔任過刑事案件的同步翻譯，應該具有相當高的智識程度與社會經驗。

「提款卡用塑膠袋包起來，放在花圃或是金爐下方」、「領完錢後會用信封袋裝起來，再放到指定地點」等內容，明顯與一般正當收送貨物、款項的方式不同；且甘女曾向「公司」提出疑問，卻仍照做，可見她當時已感覺並非合法的正當行為。

而富少游瀚甯前年在北市自強隧道狂飆超跑失控撞車，奪走2條人命。一審依妨害公眾往來安全致死罪判刑2年4月，高等法院考量他與死者家屬和解獲得諒解，26日改依過失致死罪輕判1年2月，不予緩刑。檢方可上訴。

(中時電子報)