大陸全國人大將在28日審議「港版國安法」，造成國際社會譁然，美國總統川普稍早被問到時就透露，對此可能在本周提出非常強而有力的方案。而據外媒引述知情人士報導，美國政府正考慮幾個制裁手段，包括像是「限制交易」、「凍結資產」等方法，以懲罰大陸對香港的限制手段。

外媒報導，知情人士提到，針對大陸審議港版國安法，川普政府正考慮一系列制裁手段，懲罰大陸干涉香港公民自由權利。其中，包括像是對交易進行控制，以及凍結大陸官員與企業的資產。

該知情人士也表示，目前方案仍在研議，還沒確定是否或是如何進行制裁。美國財政部發言人對此則拒絕回應。

對於港版國安法的審議，美國總統今早在回應記者中指出，將在本周結束前提出「非常強而有力」的應對方案。白宮發言人麥肯內尼也轉述川普的話說，川普對此非常不滿，他認為這樣下去，香港將難保持金融中心地位。

(中時電子報)