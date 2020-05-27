何猷君曬照表達心情。（圖／翻攝自何猷君MarioHo微博）

澳門賭王何鴻燊昨(26日)病逝，享耆壽98歲，賭王生前擁4房、16位子女，去年他在兩個月內3次抱孫，兒子何猷君更是閃婚生子，讓他在生前迎來第一內孫，賭王福壽全歸，無牽掛辭世，今凌晨何猷君開腔，用一張小時候和父親的合影加上痛哭符號，表達心碎心情。

去年5月何猷君包下母親梁安琪旗下商場，大手筆向超模奚夢瑤求婚成功，兩人7月領證，10月便生下賭王家的第一長孫何廣燊（Ronaldo），而何鴻燊為疼長孫，更是親自替孫子取名，將名字中的「燊」送給長孫繼承，故取名為何廣燊，何猷君當時寫下：「所以，我兒子很榮幸地叫何廣燊，希望他能夠像他爺爺一樣，成為一個有益於社會的傳奇人物」。

後來有網友酸何猷君急著替爸爸生孫子是為了增產，何猷君則反擊說：「趕上已經分完的家產？還是為了趕上一個快一百歲老人家的希望？」，「生了個兒子，我好開心，看到我父親的笑容，我一輩子都驕傲、一輩子都開心」。

昨何鴻燊病逝，何猷君今早曬出過去跟父母、哥哥一家四口合照，並用一張哭泣貼圖表達心情，網友安慰說：「死亡不是失去了生命，而是走出了時間」、「何先生生前對國家的貢獻，大家永遠懷念，牢記在心」、「節哀順變」、「何老先生永遠活在我們和所有中國人的心中，我們不會忘記何老先生對國家做出的所有貢獻」。

(中時電子報)