前新北市副市長許志堅9年前利用主導都更案的機會，向建商收受名錶、金條及現金共615萬多元，幫助通過審議取得都更案，去年他遭判刑10年定讞並入獄服刑，他聲請再審辯稱遭天大的冤枉，請求法官改判他無罪，但遭台灣高等法院裁定駁回。可抗告。

2008年寶興開發公司提送新北市升格前的台北縣政府審議新店北宜路一段的廣明段土地都更案，因遲未能補正相關文件無法排入都更委員會審議，寶興開發於是透過周麗惠（獲緩刑確定）請託許志堅，該案同年完成公開展覽公告程序。

都更審議期間，寶興透過周麗惠行賄許志堅，許從2011年到2014年每月從周女收受11萬，其子及兄長則在周女公司掛名員工按月支薪，許共收賄509萬多元；廣明都更案在他批示2012年底排入審議，周以慶生為由送許21萬多元的蕭邦錶及價值47萬多元的5兩金條兩條。

去年最高法院痛斥許志堅貪圖利益，假借名義收賄、有辱官箴，依貪汙罪將他判刑10年、褫奪公權5年定讞，他入獄服刑後聲請再審，辯稱遭到天大的冤枉，且入監服刑恐將家破人亡，請高院裁定開始再審，改判他無罪。

許自稱他因曾任台北市政府都市發展局局長，具都更領域之專業，經前新北市市長朱立倫延攬出任副市長，輔佐市長綜理市政，最主要是辦理有關都更之事項，該業者因有法令規範的問題，他提供相關咨詢是單純的「便民服務」，不涉都更的審議程序。

許男表示，他因單純的服務並非所謂「職務上之行為」，且周麗惠是用她個人名義贈與他生日禮物的手錶，單純是基於雙方多年友誼關係，絕非因系爭都更案而行賄。

日前高院提訊許男開庭調查，他坦承有收下名錶及金條，法官當庭痛斥他身為副巿長，卻不懂避嫌，不該收下這些東西，這是犯罪；合議庭審結後，認為許男只是單純爭執確定判決的事實，並未提出新事實及新證據，裁定駁回他的再審聲請。

(中時 )