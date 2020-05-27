台中市大甲區近日發生多起汽車毀損案，大甲分局昨天獲報嫌疑犯出沒，立即出動警網圍捕，但是嫌犯遭到警方攔檢時，卻加速衝撞員警，現場員警立刻拔槍超車輪開槍喝止，但嫌犯立刻棄車跳到一旁大圳旁逃逸，目前警方仍在搜索當中。

大甲員警攔檢自小客遭衝撞，現場開槍還擊。(戴志揚翻攝)

大甲警攔檢自小客遭衝撞，現場開槍還擊。(戴志揚翻攝)

大甲分局員警昨晚因偵辦車輛毀損案，循線於109年5月26日晚間20時40分許在大甲區大甲體育場大門口發現涉案自小客車，員警進行圍捕時，喝令犯嫌下車受檢時，但駕車男子仍蓄意衝撞員警及巡邏車，員警見情況急迫，立即拔槍朝該車左前輪射擊一發，然該犯嫌仍駕駛汽車逃逸

嫌犯在逃逸過程中，在還在大安港路與新政路口，與另一輛自小客車發生車禍，犯嫌隨即棄車逃入路旁的大圳躲避警方查緝，警方隨即呼叫更多警網支援圍捕，仍被該犯嫌所兔脫。

大甲警分局表示將積極查緝該犯嫌下落，絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時電子報)