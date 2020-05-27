有關於新冠肺炎疫苖開發的好消息，以及各地進一步重啟商業活動觸發的樂觀氣氛，帶動周二美股收高，道瓊指數大漲逾2%，惟標普500指數終場未能守住3000點重要心理關卡。

實施嚴格防疫限制措施的加州宣布將允許零售業提供店內購物服務，並將開放宗教場所。此外，分析師表示房市銷售數據意外強勁、美國5月消費者信心小幅回升，亦為美股帶來提振。

紐約證交所周二局部重新開放在其華爾街11號大樓的交易大廳。為了防止疫情擴散，這個深具代表性的場所自3月23日起關閉。

美股尾盤漲幅回落，因彭博報導川普政府正在考慮對中國官員、企業和金融機構實施一連串制裁，這強化了白宮顧問庫德洛當日稍早發表的言論，他表示，川普總統「在新冠狀病毒與其他問題上對北京非常不滿，美中貿易協議對他而言已不像以往那麼重要」。

周二收盤，道瓊工業指數漲529.95點或2.17%，為24,995.11點。標普500指數漲36.32點或1.23%，為2,991.77點，盤中最高升至3,021.72點，為3月5日以來首次突破3,000點大關。那斯達克指數漲15.63點或0.17%，為9,340.22點。

標普500指數11大類股僅科技股與醫療保健股收黑，分別小跌0.12%與0.19%。金融股與工業股漲幅領先，分別收漲5.04%和4.24%。摩根大通執行長暗示該行下半年可能不需要增加準備金，股價應聲大漲7%，給金融股帶來最大提振。

疫苖開發題材仍為盤面重心，美國生技公司Novavax宣布其研發中的新冠狀病毒疫苗將展開人體試驗，股價收漲4.5%。默克（Merck）宣布擬開發兩種新冠肺炎疫苗，股價收漲1.2%。

疫情爆發後受到重創的旅遊股受到追捧，標普1500航空股指數大漲13%，郵輪公司嘉年華（Carnival Corp）收漲12.59%。

(時報資訊)