美股周一因「陣亡將士紀念日」休市一天，被港版國安法困擾一天的台股終於回神了，周二量價齊揚突破11000點整數關卡，若能站穩11000點，則中多架構可望正式展開。

最近盤面確實令人膽戰心驚，一來是美中科技大戰，二來又是港版國安法，使得投資人情緒跟著上下起伏，其中又以「港版國安法」最令人不安，因為政治因素往往是股市最大的殺手。

不過，看到恆生指數竟然大漲，看來此項利空在資金面充沛之下被淡化了，加上全球聚焦在新冠肺炎疫苗的進展，市場紛紛傳出好消息乃激勵全球股市大反攻。

從盤面來看，電子類股比重竟然降低至6成以下(57.5%)，顯示投機力尚未正式轉進電子族，雖然盤面並無特殊族群成為主流，但普漲格局說明市場信心回溫了。

比較值得注意的是，自動化相關個股的崛起，自動化是長多的趨勢，由此來看，雖然大環境還有科技戰及香港變數，但長線買盤已針對長線趨勢向上的產業開始進駐。(倫元投顧提供)

(時報資訊)