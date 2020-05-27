開胃小食〈冬瓜． 番茄．海帶〉是以番茄製作濃縮清湯，並加了昆布增加風味，冬瓜浸泡於濃縮番茄湯裡蒸煮，並加入柚子汁與充滿鮮味的海帶。（圖／姚舜）

〈貝類． 絲瓜． 杏仁〉中有4種以不同方式料理的貝類，干貝以蘋果木煙燻、牛奶蛤蒸煮、橄欖油悶煮鮑魚，以及醋漬馬祖淡菜，提味醬汁是用絲瓜清湯與蒔蘿油和杏仁泥製作。（圖／姚舜）

以4種不同貝類共構的〈貝類． 絲瓜． 杏仁〉，是以杏仁泥稠化的絲瓜醬汁穿針引線，風味與口感層次豐富。（圖／姚舜）

〈花枝．半天花． 酸豆〉的花枝以刀功刻花並炙烤，表層會有帶著焦香的烙紋，並灑了原住木慣用的鹽膚木提味。（圖／姚舜）

「不放Butter、Cream，或是高湯！」，隨著天氣逐漸炎熱，台北〈ORCHID蘭〉法式料理餐廳本周起推出夏季菜單，主廚Nobu Lee李信男告訴我，為了讓菜餚吃來清爽、無負擔，他決定以蔬果汁作醬汁，完全不放奶油或鮮奶油。另外，餐廳並以康普茶（Kombucha）與蔬果汁混合調製出不同風味的「果茶」（Juice Tea)供客人佐餐。這2個「釣以清新」的Creation，正是〈ORCHID蘭〉夏季菜單的亮點與賣點。

用蔬菜與水果作醬汁？是！旦凡天下所有菜系的烹調料理，都不脫「無味使之入，有味使之出」的原則。所以，Nobu Lee用了諸如「澄清瓊脂」（agar clarification)、「萃 取」（extraction)、或「浸泡」（soak）與「蒸煮」(steam)，以及「發酵」（fermentation)等不同廚藝技法，取得絲瓜、酸豆、番茄與胡蘿蔔等蔬菜瓜果的汁液，然後利用這些汁液作Sauce，使一道道形色乾淨簡約的菜餚，食之有味且口感輕盈。

不放奶油或高湯作醬汁(Sauce)！Nobu Lee本季新菜再度帶領食饕回想到上個世紀幾位「聖堂教父級」法菜大廚推動的「新派法菜」（Nouvelle Cuisine，又稱「新法菜」)運動。彼時，幾位法菜天廚就是想「讓法國菜吃起來更健康」，要達此目的，就是「改變醬汁」。

仔細看！〈花枝．半天花．酸豆〉這道菜的碗底襯了白菇和半天花，提味的透明醬汁則是混了鹽膚木增加鹹度的酸豆汁。（圖／姚舜）

〈蝦蛄．紅蘿蔔． 水蓮〉的提味醬汁，是用發酵胡蘿蔔汁與用蝦蛄頭熬的高湯混合乳化，鹹鮮甘酸交融，夏天吃來很開胃。（圖／姚舜）

Nobu Lee作的〈茄子． 野米粥 ． 鴨心〉，是以炭化茄子醬提味， 襯底的芝麻葉內層則有富口感的野米粥，經複雜工序烹調的鴨心非常好吃。（圖／姚舜）

〈茄子． 野米粥 ． 鴨心〉上桌後，主廚會再現刨用八角、肉桂、杜松子與豆蔻等香料風乾的鴨心粉，使整道菜的風味更飽滿豐富。（圖／姚舜）

〈台灣黑豚餡餅〉是〈Orchid蘭〉夏季新菜單的亮點之一，餅餡是黑豬肉骨邊肉與韭菜做成。（圖／姚舜）

醬汁（Sauce)是法菜的靈魂，法國菜沒有醬汁，就失了魂、沒了味道。所以，醬汁是法國菜的驕傲與榮光。那麼，法國菜的醬汁又是從何而來的？

故事必須從18世紀的安東尼．卡漢姆（Marie-Antoine Careme)開始談起，這位法國美食史上最早的明星大廚以「4大醬汁」（grande sauces）奠定了現代法菜的基本調味基礎，其後，艾斯高菲（Georges Auguste Escoffier）則改以5種醬汁重新定義法菜的「母醬」。後續一個多世紀，所有法菜的醬汁都是由這5大母醬衍生變化而來。

法國菜的5種「母醬」是：白醬（Bechamel)、西班牙醬汁（Espagnole）、艼荷蘭醬（Hollandaise)、番茄醬（Tomate)，以及白高湯醬（Veloute)。值得留意的是，構成這5種醬汁的主要元素大抵都脫離不了奶油（牛油）、用骨頭熬製的高湯，以及香料。而為增加醬汁濃稠度，大廚會在醬汁炒麵粉使之糊化，這個技法稱為「Roux」。

〈台灣黑豚餡餅〉上桌時，Nobu Lee另外準備了微辣的伊莉莎白辣醬，以及自製酸菜讓客人搭配吃食。（圖／姚舜）

這不是糕餅點心，而是結合〈威靈頓牛排〉與〈羅西尼牛排〉兩大經典牛排特色的〈羅西尼牛排派〉外層酥皮。（圖／姚舜）

外層包覆著美味酥皮的〈羅西尼牛肉派〉，切開後從側剖面可看到油脂豐厚的肥鴨肝，以及口感柔嫩的菲力牛肉。（圖／姚舜）

〈Orchid蘭〉餐廳夏季套餐主菜之一〈爐烤南投黑豚戰斧豬排〉，肉質細緻柔嫩，口感完全不遜於用進口豬肉烤製的豬排。（圖／姚舜）

在〈Orchid蘭〉餐廳享用〈爐烤南投黑豚戰斧豬排〉，主廚Nobu Lee會為客人分切好，並準備了無花果香料油、用椰奶、洋蔥與辣椒製成的參巴醬，以及刨了洛神花粉的青辣椒讓客人搭配吃食。（圖／姚舜）

用奶油、高湯製作醬汁雖然有滋有有味，但吃多了、身體負擔沈重，且會影響健康。於是，20世紀開始幾位法國知名大廚開始鼓吹以「減法」烹製法菜，最直接的方法就是降低醬汁的油膩感，這是Nouvelle Cuisine的濫觴。

最早推動法菜革命的明星大廚是20世紀時被被稱為「現代法國美食之父」的費爾南德·波因特（Fernand Point），不過這位胖廚顯然沒有身體立行得很徹底，倒是他的高徒、被稱為「法菜廚皇」的保羅、伯庫斯（Paul Bocuse)開始推動改革，成為 Nouvelle Cuisine的開路先鋒。

保羅、伯庫斯開啟了法菜料理新思維後，法國當時的名廚開始講究個人風格、套路，為了揚名立萬，傲骨天生的這些大廚個個走自己的路、做自己的菜，不copy剪貼、不拾人牙慧，人人是英雄、個個是好漢。不過Nouvelle Cuisine也因為一人一把號缺乏「系統性的基礎架構」，經許多知名大廚以「捍衛正統法菜尊嚴與榮光」為名嚴格批判，而逐漸式微、終至成為「歷史名詞」。

前甜點〈鳳梨．橄欖油．薄荷〉，是將金鑽鳳梨切丁、混入薄荷碎葉，並以橄欖油製作橄欖油Espuma，最上層灑了法式咖哩粉（Vadouvan），滿載熱帶風情且清爽不膩。（圖／姚舜）

甜點〈芒果 ． 甜椒． 羅勒〉是將芒果製成慕斯再冷凍成冰條，搭配用紅椒加入蛋白打發接著烘乾成的脆片，並以綠色羅勒油和紅椒醬汁一起呈現。（圖／姚舜）

〈瑪德蓮雞蛋糕〉是將法式甜點做成台灣雞蛋糕狀，搭配鳥巢式的容器上桌，充滿會心的趣味。（圖／姚舜）

〈Orchid蘭〉餐廳的〈瑪德蓮雞蛋糕〉會「爆漿」，裡面的流沙漿餡是香草萊姆口味。（圖／姚舜）

從這一季開始，〈Orchid蘭〉餐廳的佐餐麵包，也是由自家廚藝團隊手工自製。（圖／姚舜）

醬汁一直都是法菜中不可或缺的元素，食材必須借助醬汁的導引、幫襯或拉拔，才能提升風味並變為美味佳餚。不過，「食代」一直在進化演變，現代廚師不再墨守成規，沒有人規定「什麼可以或什麼不可以」，食家饕客或吃貨樂見新銳廚師在維謢正統、卻也能創新，這樣的鼓舞與期許，當然也包括了醬汁的創新。

〈ORCHID蘭〉餐廳今夏菜單，是Nobu Lee返台加入該餐廳後迄今推出的第3套菜單，他說，如今廚房團隊成員都到齊了，菜色可以更完整呈現自己的想法。在澳洲與紐西蘭拚了8年的Nobu Lee表示，這是自己返台後迎接的第一個夏天，所以他迫不及待的想和食客分享他的夏日菜單，至於以蔬菜瓜果汁作醬汁演繹的菜餚究竟如何？我的採訪心得是：這真是一個獨特且美好的食感體驗。至於到底有多好？則有待食客自己細嚼慢嚥、親身領略。

(工商 )