今日暴雨又炸高雄，並傳出有多處地區淹水。為因應大雨成災，高雄市政府也將「0527豪雨應變中心」提升為二級開設。高雄市長韓國瑜也取消原定於上午10點舉行的東高慢食旅記者會，並在第一時間前往應變中心，主持工作會議。

高雄市26日晚間至27日上午斷斷續續下起豪大雨，導致多處地方積水。高雄市長韓國瑜也取消原定上午10點舉行的東高慢食旅記者會，坐鎮應變中心，全力應對大雨。不過，隨著雨勢暫歇，許多地方的積水也已慢慢退去。

岡山警方27日上午表示，警方已經到積水的地方拉起封鎖線，目前人員平安。此外，高市府先前接獲較嚴重淹水地區為前鎮區三國通道、小港區沿海路、楠梓右昌、鹽埕區七賢三路、前鎮區中華凱旋路口、大樹區瓦厝街，淹水高度大約都在10公分左右，目前都也已經陸續排除，現在僅剩2處尚未退水完畢。

而目前高市府也持續關注淹水的情形，並呼籲民眾若碰到積水的到路，不要強行通過，以策安全。

(中時電子報)