解封帶動美股上漲，台股27日一開盤，開在11,023.93點，電子三王台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）早盤同步上揚，領漲台股站上萬一關卡。

NOVAMAX候選疫苗傳佳音、再加上歐美經濟陸續重啟，激勵美國四大指數26日全面跳高，由銀行類股領軍勁揚，惟市場謠傳美國考慮制裁涉入香港《國安法》的大陸企業與官員，令美股漲幅於收盤前最後一小時收斂。

兆豐投顧指出，外資台指期淨多單增至3.4萬口，現貨轉大幅買超141億，電子指數反彈站回月線，但上檔前高、半年線壓力重，再往上恐震盪難免。

金融指數連2日反彈，但在站上前高前，區間震盪未變。未含金電指數帶量站上半年線，短線轉強，將有機會挑戰年線。

華為新限制令再度延燒、陸恐通過香港版國安法，中美關係再陷緊張，台股短線拉回，惟在守住月線後，因各國陸續解封正面效應可期，隨國際股市反彈，台股重新站回年線，走勢有轉強現象。

惟香港版國安法可望通過，美國可能劇烈反應，加上MSCI調降台股三大指數權重將於5月29日盤後生效，且台股半年線仍具反壓，短線提防衝高後劇烈震盪。

(工商 )