蘋果擬重開美國100家門市 09:152020/05/27 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 科技巨擘蘋果公司周二（26日）宣布，該公司計畫重新開放美國100家門市，但大部分僅提供取貨服務，僅有少數據點允許顧客入內選購商品。 受到新冠肺炎疫情影響，蘋果先前關閉全球多國門市，一直到最近才視疫情狀況逐步開放。本月稍早，蘋果才重新開放阿拉斯加、愛達荷與阿拉巴馬州的部分門市。 按照蘋果最新防疫規定，顧客必須量測體溫並配戴口罩，才能進入這些獲准開放的門市。客人也須維持一定社交距離，而這意味著蘋果將管控來客數量。 (工商 ) #全球 #蘋果 #美國 #家門市 #重新開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 關閉月餘 彰化扇形車庫27日起重新開放 15:122020/05/23 生活 川普的破壞性角色 04:102020/05/24 時論廣場 美國台灣牌的誘惑 04:102020/05/24 時論廣場 全球聚焦》阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 07:382020/05/24 國際 美國經濟萎縮 新屋成交量跌15.4％ 15:432020/05/25 財經 企業疫起當鐵公雞… 全球股息恐縮水35％ 04:102020/05/26 財經要聞 美國的連發空包彈 04:102020/05/26 時論廣場 陸港觀盤－國際政治風險升溫 聚焦內需復甦 04:102020/05/27 全球財經 經濟大怒神 另類投資當道 04:102020/05/27 投資理財 1分鐘讀財經》外資狂掃台股141億 「萬一」今聽牌 08:172020/05/27 財經 財經熱門新聞 人民幣屠殺慘劇重演！ 日媒驚揭北京對美警訊 - 財經 興櫃股王498元轉上櫃 昇佳 抽中現賺21.8萬 - 財經要聞 - 工商時報 陸推港版國安法 外媒：美國考慮2招制裁大陸 - 財經 台積電掉單！三星竟不撿槍 背後藏驚人陰謀 - 財經 台積電、三星不能沒有它！日企股價一年半暴漲逾500％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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