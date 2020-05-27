科技巨擘蘋果公司周二（26日）宣布，該公司計畫重新開放美國100家門市，但大部分僅提供取貨服務，僅有少數據點允許顧客入內選購商品。

受到新冠肺炎疫情影響，蘋果先前關閉全球多國門市，一直到最近才視疫情狀況逐步開放。本月稍早，蘋果才重新開放阿拉斯加、愛達荷與阿拉巴馬州的部分門市。

按照蘋果最新防疫規定，顧客必須量測體溫並配戴口罩，才能進入這些獲准開放的門市。客人也須維持一定社交距離，而這意味著蘋果將管控來客數量。

(工商 )