高階電腦DIY、電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)將於6月2日到4日舉行線上電腦展，曜越預估，第2季業績將略優於第1季，公司發佈全新ToughDesk 300 RGB電動升降電競桌，台灣市場預計6月上旬上市。

受到新冠肺炎疫情影響，曜越今年首次以線上方式舉行電腦展，在電腦展前，曜越發佈全新ToughDesk 300 RGB電動升降電競桌，曜越表示，ToughDesk 300為智慧型電動控制面板，不僅有LED數位顯示桌面高度，可從70公分到110公分間進行高度調整，並且可儲存高達四組常用的高度設定，讓使用者輕鬆更換站姿或坐姿，在最舒適的狀態下發揮最佳實力。ToughDesk 300最高載重達150公斤，桌面大小為160x80公分，可擺放機殼，多螢幕裝置以及周邊，工作或打電動皆不受限制，且附帶理線托盤，可將所有纜線收納於桌下，不僅方便且保持桌面美觀。

曜越表示，ToughDesk 300電動桌搭配4毫米厚度的全幅滿版RGB滑鼠墊，布質搭配編織紋理表面，兼顧滑鼠速度及操控上所需求的精準度。全幅滿版 RGB滑鼠墊擁有1680萬色彩光學以及八種燈效，可透過iTAKE軟體控制燈光效果，並可以與TT RGB PLUS相容產品進行燈效連動；此外滑鼠墊可和雷蛇 Chroma系統進行連動，同時也支援亞馬遜Alexa英文語音服務之裝置來控制LED燈光效果。

曜越前4月合併營收為12.73億元，年減4.82%，受惠於遠距生活及宅經濟帶動PC、電競相關產品出貨維持水準，且曜越調漲部分產品價格，預估第2季毛利及獲利可望優於第1季。

(時報資訊)