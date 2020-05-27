各國將逐漸解除幾個月來的封鎖措施，由旅遊股大漲領軍，周二歐洲股市創下11周新高。

泛歐STOXX 600指數勁揚1.1%，站上3月9日來收盤新高。在政府將擴大激勵與經濟數據改善的樂觀預期下，該指數與3月中旬觸及的谷底相比已反彈30%。

周二德股DAX指數收漲1.0%，法國CAC 40指數收漲1.46%。西班牙IBEX 35指數急升2.15%。

英國首相強生宣布英國下月起重新開放零售商店、百貨公司與購物中心，英國富時100指數收漲1.2%。

因新冠肺炎疫情受到重創的旅遊休閒類股大漲6.9%。媒體報導西班牙與德國將放寬旅行限制。

英國航空公司（British Airways）母公司國際航空集團（IAG）飆升22.5%，廉價航空easyJet收漲19%，在英國上市的旅遊集團TUI暴漲52%。

德國漢莎航空公司持續走高，終場收漲6.83%。德國政府周一批准以入股方式，向該公司提供90億歐元（約98.7億美元）資金援助。

其他近來重挫的族群亦強勢反彈，歐元區銀行股飆漲6.5%，擺脫歷史低點，保險股與汽車股均上漲約3%。

摩根大通嘉誠分析師看好周期型股票將走高，稱這樣的趨勢可望在未來幾周增強。

法國汽車製造商雷諾與標致分別大漲6.6%、5.8%。法國總統馬克宏宣布，將為汽車產業推出規模逾80億歐元（約88億美元）的紓困計劃。

投資人將密切關注歐盟執委會周三公布的復甦計畫，媒體報導歐盟這項振興方案的規模將超過1兆歐元，其中包括多項撥款、貸款與擔保措施。

(時報資訊)