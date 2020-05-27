高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，綠媒老董吳子嘉日前斷言罷韓不會過關，今（27）日他進一步解釋，認為民進黨在黨部主委選舉上內部已分裂，對於罷韓不會積極動員，加上投票率不高，所以罷免案「不會過！」

吳子嘉在網路節目《POP撞新聞》中表示，韓國瑜對高雄做什麼壞事？貪汙嗎？不然幹麻罷免他！認為韓國瑜只做了一件壞事，就是總統選輸了，根本是「倒楣鬼」，如果選贏了還不被捧上天嗎，但卻因為選輸被打成落水狗，也對罷免正當性提出質疑。

距離罷免投票還有10天，是否會出現變數？吳子嘉堅定表示「不會過！」認為罷韓不會積極動員，因民進黨主委選舉時，罷韓背後的菊系被砍得傷痕累累，如果罷免成功，由主委勝選的海派出來選市長的話不合邏輯，所以不可能推動，加上民進黨主席蔡英文在這件事上沒有很積極，且從民主政治上來看，這對蔡英文是很受傷的事。

另外，主持人黃暐瀚問到，有人質疑這樣的說法是不是在催罷免票。對此，吳子嘉說，過去罷免投票率都不高，罷韓要有70萬票才通過門檻，沒有強力動員絕對不可能，即使高鐵推優惠票價，現在大家忙著躲新冠肺炎疫情，也不見得會出來投票。

至於韓國瑜的下一步，吳子嘉認為，6月6日罷韓不會過，韓國瑜也不會參選黨主席，若罷免案沒通過，他就是把這任市長當完。

(中時電子報)